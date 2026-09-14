Süleyman Soylu: "Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür" - Son Dakika
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Süleyman Soylu: "Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür"

Süleyman Soylu: "Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür"
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür. Sağ siyasetin göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyaretinin millet ile Erdoğan arasındaki güçlü ilişkinin göstergesi olduğunu belirten Soylu, "Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür. Sağ siyasetin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Samsun ziyareti, millet ile Erdoğan arasındaki sahici ve güçlü ilişkinin başlı başına bir tezahürü olmuştur. Sokaklardaki coşku, meydanlardaki büyük sahiplenme bunun en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Samsun'un farklı kimlikleri bünyesinde barındıran bir şehir olduğunu söyleyen Soylu, "Samsun, Karadeniz'dir, aynı zamanda toprağıyla, üretimiyle ve insanıyla Orta Anadolu'dur. Çok bilinmez ama Rumeli'dir; Gürcü'dür, Çerkes'tir. Kürtlerin on yıllar önce kendilerine yaşam alanı bulduğu, kaynaştığı ve bütünleştiği kadim bir coğrafyadır" diye konuştu.

Samsun'un ekonomik ve coğrafi önemine de değinen Soylu, "Samsun bir liman şehridir, dış dünyaya açık, tarımın, sanayinin ve ticaretin önemli merkezlerinden biridir. Dün bu şehir, sokakları ve meydanlarıyla Erdoğan'a çeyrek asırlık vefasını ve sarsılmaz sahiplenmesini bir kez daha ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Siyasetin temelinde teşkilat çalışmasının ve milletin desteğini harekete geçirmenin bulunduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Kıymetli siyaset arkadaşlarım; siyasetin özü, potansiyel enerjiyi harekete ve güce dönüştürmektir. Samsun'daki teşkilatımız ve yol arkadaşlarımız çalışmış, milletimizin gönlündeki sevgiyi büyük bir coşkuya dönüştürerek Tayyip Erdoğan'a duyulan çeyrek asırlık bağlılığı güçlü bir şekilde göstermiştir."

Samsun'un annesinin memleketi olduğunu da belirten Soylu açıklamasını, "Bu nedenle annemin memleketi Samsun'a, kıymetli hemşehrilerimize ve teşkilatımıza, gösterdikleri ahde vefa ve bir liderin milletiyle kurduğu gönül bağına sahip çıktıkları için minnettarım, şükranlarımı sunuyorum. Var olasın Samsun 19 Mayıs'ın, kurtuluşun ve Anadolu vicdanının şehri" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu: 'Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür' - Son Dakika

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