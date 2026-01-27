Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan DEM Parti'ye en sert tepki - Son Dakika
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan DEM Parti'ye en sert tepki

27.01.2026 15:32
Suriye'de ordunun YPG'ye karşı düzenlediği operasyonlar sonrası DEM Parti'den Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef almıştı. DEM Parti'nin bu tepkilerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral çok sert çıktı. Saral, "Ahmed Şara'yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor. Siz önce Kandil'e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara "terörist" demeyi öğrenin." tepkisini gösterdi.

Suriye'de ordunun operasyonu sonrası YPG etkin olduğu bölgelerden süpürüldü. Operasyonlar sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "SDG Kürtleri temsil ediyor" ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef alan sözleri siyaset dünyasında yankılanmaya devam ediyor.

"SİZ ÖNCE BEBEK KATİLLERİNE TERÖRİST DEMEYİ ÖĞRENİN"

Bu sözlerin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin başından bu yana DEM Pari'ye en sert tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, "DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir. Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere "terörist" yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür. Ahmed Şara'yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor. Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor. Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK'ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye'yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur. Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir. Siz önce Kandil'e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara "terörist" demeyi öğrenin." dedi.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz gün MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu cümleleri kuranların gündeminde Kürtler yok, sadece örgütler var. Kimin hangi örgütü desteklediği ortada. Sanki destekledikleri örgüt kanarya sevenler derneği." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • harun 8071 harun 8071:
    Yine hüsranla sonuçlanacak bir çözüm süreci, insan 2.defa nasıl kaldırılır... 30 13 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Yanlış saat bile günde bir doğruyu gosterirmis ,Bu Saralda öyle. 9 14 Yanıtla
  • Özgür Paşa Özgür Paşa:
    bu sefer kandırılma yok. mühendislik var. ister kabul edin, ister kabul etmeyin . Bunu şehit kardeşi olarak söylüyorum 10 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
