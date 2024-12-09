Suriye'de Yeni Dönem Umudu - Son Dakika
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Politika

Suriye'de Yeni Dönem Umudu

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Bakan Fidan, Suriye için ulusal uzlaşı ve barış vurgusu yaparak umut dolu bir geleceği işaret etti.

09.12.2024 12:53
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Bakan Fidan: "Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bize umut ışığı oldu. Suriye'de yeni bir dönem başladı"

-"Dış politika birçok oyunun aynı anda oynandığı bir alandır"

- "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz"

-"Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri bildiğiniz gibi söylemekteydik"

-"Ancak rejim halkı ile barışma yoluna gitmedi. Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara rejimin olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu"

-"Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkileri sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz"

-"Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eşgüdümü sürdürmekteyiz"

- "Türkiye bundan sonra da Suriye'nin refah ve istikrarının sağlanması için üstüne düşenleri yapacaktır. Zor günlerinde Suriyelilerin yanında olan Türkiye Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye'nin yeniden imarı için çalışmaları sürdüreceğiz"

-"Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz"

-"Suriye bizlere diplomasinin ne kadar uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iş olduğunu bir kez daha göstermiştir. 13 yıldır yılmadan gerek ikili ilişkilerimizde, gerekse çoklu platformlarda doğru bildiğimizi savunduk. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu"

-"Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi umudunu kaybetmeyen Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam etti. Adaletin, bölgesel barışın ve istikrarın tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladık. Diplomatik hamlelerimizi yaparken sadece kendi milli güvenliğimiz ve huzurumuz için değil, bölgemiz için huzur ve refah istediğimizi de samimiyetle gösterdik"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "15. Büyükelçilik Konferansı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'de Yeni Dönem Umudu - Son Dakika

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