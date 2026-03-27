Suriye Devlet Başkanı Almanya'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

27.03.2026 14:50
Ahmed eş-Şara, 30 Mart'ta Almanya'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşerek önemli konuları ele alacak.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, 30 Mart Pazartesi günü Almanya'ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyarette Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşecek.

Suriye'deki yeni dönem sonrası Şam'dan Almanya'nın başkenti Berlin'e ilk üst düzey ziyaret önümüzdeki hafta yapılacak. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 30 Mart Pazartesi günü Berlin'e resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Ahmed eş-Şara, Berlin'e yapacağı resmi ziyarete ilk olarak sabah saatlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek başlayacak. Daha sonra ise ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağı Almanya-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısına katılacak olan Ahmed eş-Şara, bu toplantıda Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik toparlanmasına dönük bir konuşma yapacak.

Öğle saatlerinde ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ahmed eş-Şara Almanya Başbakanlığında gerçekleştirecekleri görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Gündemde önemli başlıklar var

Şam'dan Berlin'e gerçekleşecek en üst düzeydeki ilk ziyarette Suriye'deki son gelişmeler, ülkenin yeniden imarı için Almanya'nın sağlayabileceği katkılar ele alınacak. Ayrıca Almanya'da bulunan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin adımlar da eş-Şara ile Merz arasındaki görüşmenin konu başlıklarından biri olacak. İran savaşı bağlamındaki son gelişmeler ile Orta Doğu'daki durum da görüşmede ele alınacak konu başlıklarından olacak.

Ziyaret ertelenmişti

Başbakan Merz, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'yı ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve Almanya'daki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Berlin'e davet ettiğini açıklamıştı. Bu davet üzerine Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 19-20 Ocak 2026 tarihlerinde Berlin'i ziyaret etmesi planlanmıştı. Ancak söz konusu tarihlerde Suriye'de son anda yaşanan gelişmeler nedeniyle ziyaret ileri bir tarihe ertelenmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Advertisement
