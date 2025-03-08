Suriye İİT'ye Üye Oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, " Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na bugün yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katıldı. Toplantının gündemine Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu eklendi. Türkiye'nin de katkı sunduğu bir karar tasarısı kabul edilirken, Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu. Kararın kabulünün ardından Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda hitapta bulundu. Müslümanlar sayısız adaletsizlikle karşı karşıya ve Filistinliler büyük acılar çekmeye devam ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Fidan, "Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz. Bunun için öncelikle 'Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan' başka bir alternatif olmadığını belirtmek istiyorum. İkinci olarak, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeliyiz. Üçüncü olarak, barışın hakim olması ve acıların sona ermesi için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

" İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz"

"Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve topraklarına el konulmasına ilişkin planlar hiçbir şekilde kabul edilemez" diyen Bakan Fidan, "Filistinlilerin yerlerinden edilmesini ve Gazze'nin ele geçirilmesini isteyenler şunu unutmamalıdır: Bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalidir. Ayrıca, Batı Şeria'da artan İsrail işgali de ciddi anlamda endişe vericidir. Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz" dedi.

"Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz"

Bakan Fidan, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz. Son gelişmeler Suriye'nin geleceği açısından tarihi niteliktedir. Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi kaderlerini kendileri belirleme fırsatına sahiptir. Merkezi yönetimin tam kontrolü ve toprak bütünlüğü temelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Ayrıca Suriye'nin bölgesel ve uluslararası sahnede hak ettiği yeri yeniden kazanması için birlikte çaba harcamalıyız. Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na bugün yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." - CİDDE