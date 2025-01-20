Suriye'nin Ekonomik Yeniden İnşası İçin Türkiye ve AB İşbirliği - Son Dakika
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Politika

Suriye'nin Ekonomik Yeniden İnşası İçin Türkiye ve AB İşbirliği

Bakan Fidan, Avrupa Birliği ile birlikte Suriye'nin normal bir ekonomiye kavuşması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi ve insani yardım projelerine vurgu yapıldı.

20.01.2025 18:23
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'AMACIMIZ, SURİYE'NİN NORMAL BİR EKONOMİYE KAVUŞMASI'

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Fidan, Lahbib'in daha önce Belçika Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Sayın Lahbib ile özellikle Filistin konusunda beraber çok yoğun bir mesai yaptık. Bizim özellikle kendilerinin görev alanına düşen konularda Avrupa Birliği'nin, Türkiye'deki deprem sonrası yapmış olduğu yardımlar, destekler ve projelerle ilgili tabii ki teşekkürlerimizi her zaman iletiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Avrupa Birliği'nin deprem sonrasında yaralarının sarılmasıyla ilgili ortaya koyduğu projeler ve diğer çalışmalar bizim ana gündem maddelerimizi oluşturuyordu. Ayrıca dün kendileri Suriye'yi ziyaret ettiler. Avrupa Birliği'nin özellikle Suriye'deki insani ve kalkınmayla ilgili sorunları yönetmede ne türden yardımları olabilir; ona yönelik gözlemlerini yaptılar. Biz de bugün bu konudaki perspektifimizi Türkiye olarak paylaştık. Amacımız, Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması, ekonomik ortamın ve yeniden yapılanmanın, yeniden kalkınmanın giderek daha iyiye gitmesi ve milyonlarca yerinden edilmiş mülteci kardeşlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri. Bu konuda da kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

LAHBİB: TÜRKİYE'NİN ATTIĞI ADIMLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIDI

Lahbib ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kilit bir ortağı olduğunu vurgulayarak, "Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde birlikte çalıştık. Şam'ı ziyaret eden ilk AB komiseri ben oldum. Burada fiili yönetim ve sivil toplumla bir araya geldim. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü projelerle ilgili gözlem yapma imkanı buldum. Faydalanıcılarla görüştüm. Jeopolitik açıdan bir karmaşa hakim bölgede. Avrupa Birliği açısından Türkiye ile birlikte çalışmak çok büyük bir önem arz ediyor. Bu çerçevede buradaki duruma yeterli bir müdahalede bulunmak ve uluslararası camianın yardım çalışmalarını aktarmak bizim için önemli. Türkiye'de başarılı bir geçiş süreci istiyoruz. Bu geçiş sürecinde Suriye'deki çeşitli toplulukların ve bütün Suriyelilerin sevdikleri memleketlerinde değer görerek benimsendikleri bir geçiş olsun istiyoruz. Aynı zamanda mülteciler için de güvenli, gönüllü, insan onuruna yakışır bir geri dönüş sürecinin başlatılmasını istiyoruz. Türkiye'nin mültecilerle ilgili attığı adımlar, sunduğu destekler hayati önem taşıdı yıllar içerisinde. Avrupa Birliği de bu çerçevede çok büyük destekler sağladı ve halen destek sağlamaya devam ediyor. Bu konuda 235 milyon avroluk bir yardım paketi oluşturuldu, Suriye'deki mülteciler için ve komşu ülkelerdeki mülteciler için. Buradaki ihtiyaçlar çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Avrupa Birliği bu çerçevede bu ızdırabı azaltmak için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'nin, insani yardım koridorlarının oluşturulması açısından çok büyük bir role sahip olduğunu vurgulayan Lahbib, daha sonra Gazze'deki ateşkese değinerek, "Dün ateşkesin uygulanmasına başlandı. 3 rehine serbest bırakıldı. Uzun bir aradan sonra ilk kez Gazze'ye insani yardım ulaştırıldı. Bir kez daha kuvvetle vurgulamak istiyorum; bu ateşkesin uygulanmasına devam edilmesi gerekiyor ki bütün rehinelere serbest bırakılsın ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

Aybala MELEK/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Suriye'nin Ekonomik Yeniden İnşası İçin Türkiye ve AB İşbirliği - Son Dakika

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