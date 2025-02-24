Türkmenlerden Yeni Hükümete Destek - Son Dakika
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Politika

Türkmenlerden Yeni Hükümete Destek

Suriye Türkmen Dernekleri Birliği Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, Suriye'de yaşayan Türkmenlerin yeni Suriye hükümetine destek verdiğini açıklayarak, "Türkmenlerin rolünü güçlendirmek için yeni liderimizin attığı tüm olumlu adımları destekliyoruz" dedi.

24.02.2025 19:22
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Suriye Türkmen Dernekleri Birliği Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, Suriye'de yaşayan Türkmenlerin yeni Suriye hükümetine destek verdiğini açıklayarak, "Türkmenlerin rolünü güçlendirmek için yeni liderimizin attığı tüm olumlu adımları destekliyoruz" dedi.

Suriye Türkmen Dernekleri Birliği, Suriye'nin başkenti Şam'da ilk basın toplantısını düzenlendi. Türkmen toplumunun önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda, Türkmen toplumunun Suriye tarihindeki önemi ele alındı. Basın toplantısında konuşan Suriye Türkmen Dernekleri Birliği Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, Suriye'de Türkmenleri öldüren suçluların hesap vermesi gerektiğine değindi. Konuşmasına Suriye Devlet Başkanlığına getirilen Ahmed eş- Şara'yı tebrik ederek başlayan Cevizci, Türkmenlerin Suriye'deki tarihi varlığına vurgu yaparak, "Türkmenler uzun bir süredir Suriye'de bulunuyor ve bu süre boyunca geleneklerini, göreneklerini ve dillerini korudular" dedi. Türkmenlerin ülkenin bir parçası olduğunu belirten Cevizci, "Türkmenler, yüzyıllardır Suriye halkının ayrılmaz bir parçası. Ülkenin birliği için mücadele etmiş ve bu uğurda kan döktüler" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Türkmenleri anan Cevizci, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi. Türkmenlerin yeni yönetime tam destek verdiğini belirten Cevizci, "Türkmenlerin rolünü güçlendirmek için yeni liderimizin attığı tüm olumlu adımları destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Tarık Sulo Cevizci, Türkmenlerin tarih boyunca karşılaştığı baskılara da değinerek, "Türkmenler, kimliklerini değiştirme ve demografik yapıyı bozmaya yönelik baskıya maruz kaldı" dedi. Ancak bu baskılara karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Cevizci, "Türkmen toplumunun birliğini korumak için var güzümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. Türkmenleri ortak çıkarları için birlik olmaya çağıran Cevizci, "Hepimiz için fayda sağlamak adına Türkmenleri birlik ve benaberliği sağlamaya davet ediyoruz" dedi.

Türkmenlerin Suriye toplumu içindeki olumlu rolüne dikkat çeken Suriye Türkmen Dernekleri Birliği Başkanı Cevizci, Türkmenlerin Suriye'nin istikrarına verdikleri desteği yineleyerek, "Türkmenler önümüzdeki dönemde ülkenin birliğini destekleme konusunda tam sorumluluk üstlenecektir" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Suriye, Şara, Son Dakika

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