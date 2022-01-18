Üye Girişi
Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu Komisyon'da görüşüldü - Son Dakika

Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu Komisyon'da görüşüldü

18.01.2022 22:15
Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu Komisyon'da görüşüldü

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında sunumları dinledi.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında sunumları dinledi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki çalışmalara ilişkin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Proje Direktörü Levent Özil ile beraberindeki heyetin sunumunu dinledi.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türkiye'de göç ve uyum konusunda, çocukların okullara entegrasyonunda Bakanlığın çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Sığınmacı çocukların Türkçe eğitimine ağırlık verdiklerini aktaran Yılmaz, "Çünkü okullarımızda içinde bulundukları şartlara göre dersleri tam olarak anlamaları, öğrenmeleri için Türkçe eğitim bizim için oldukça önem arz etmekte. Ancak, çocukların gerek kendi ana dilleri olan bulundukları coğrafyada yetişmeleri sebebiyle öğrendikleri Kürtçe veya Arapça gibi dilleri de seçmeli olarak okullarında okuyabilirler, böyle bir imkan var. Hem ilkokullarda hem de ortaokullarda bu dersleri seçmeli olarak alabiliyorlar. Aile ortamında da bu dilleri öğrenebiliyorlar. Biz asıl çocukların entegrasyonunun sağlanması için okula uyum, topluma uyum, sosyal hayata uyumda Türkçe üzerinde duruyoruz" açıklamasında bulundu.Proje Direktörü Levent Özil ise projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 12 birimimizle birlikte 26 ilde yaklaşık 750 bin öğrenciye hitap eden bir proje. Proje yapısında Danışma Kurulumuz, yine Kalite ve Süreç Yönetimi birimimiz, İç Kontrol birimimiz ve illerde bulunan koordinasyon ekiplerimizle büyük bir yapıya sahibiz."


YORUMLAR
500

Suriyeli, Türk, TBMM, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu Komisyon'da görüşüldü - Son Dakika


Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı         
22:08
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
22:07 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı
21:55 Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti
21:38 Arap definecilerin topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
21:05 Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
20:59 Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
20:37 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
20:17 Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi!
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 22:22:34. #1.13#
SON DAKİKA: Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu Komisyon'da görüşüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement