Politika

Suşehri Belediye Başkanlığında görev devir teslimi yapıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP'den Suşehri Belediye Başkanı seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, bugün İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Kayaoğlu, mazbatasını almasının ardından 2014'den bu yana AK Parti'den ilçe belediye başkanlığı görevini yürüten Fazlı Yüksel'den görevi devraldı. Eski ve yeni belediye meclisi üyelerinin ve partililerin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Kayaoğlu, Fazlı Yüksel'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - SİVAS