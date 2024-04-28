Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu başladı - Son Dakika
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Politika

Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu başladı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu başladı. Forumun gündeminde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar bulunuyor.

28.04.2024 16:42
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Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu başladı. Forumun gündeminde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar bulunuyor.

Suudi Arabistan, dünya liderlerini ve bakanlarını ağırlıyor. Başkent Riyad'da 2 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bugün başladı. İsrail'den hiçbir yetkilinin katılmadığı forumda çeşitli konularda oturumlar düzenlendi. Forum çerçevesinde yarın düzenlenecek Gazze odaklı toplantıya ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly'nın yanı sıra Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları da katılacak.

"Bölgenin istikrara ihtiyacı var"

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed al Jadaan ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva son dönemde art arda yaşanan krizlerin ardından ekonomik büyümeyi yeniden canlandırmak için gerekli yaklaşımların ele alındığı oturuma katıldı. Gazze Şeridi'ne saldırıların ve Ukrayna'daki çatışmaların ekonomi üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu söyleyen Suudi Bakan Al Jadaan, "Bence soğukkanlı ülkelerin, liderlerin ve insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bölgenin istikrara ihtiyacı var" dedi.

"Yanlış bir kararın zorluklarımızı daha da artıracağı bir anda toplandık"

Dünyanın şu anda güvenlik ve refahı dengelemeye çalışan bir ip üzerinde yürüdüğünü belirten Suudi Planlama Bakanı Faysal Ali İbrahim ise, "Yanlış bir kararın, yanlış bir hesaplamanın ya da yanlış bir iletişimin zorluklarımızı daha da artıracağı bir anda toplandık" ifadelerini kullandı.

Başka bir oturumda konuşan WEF Başkanı Borge Brende, "Rehinelerle ilgili görüşmelerde yeni bir ivme yakalandı ve Gazze'de karşı karşıya bulunduğumuz çıkmazdan çıkış için galiba bir yol bulundu" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ve Gates Vakfı çocuklar için güçlerini birleştirdi

Suudi Arabistan ve "Bill&Melinda Gates Vakfı" tarafından yapılan açıklamada, çocuk felci tedavisine yardımcı olmak, yılda 370 milyon çocuğu korumak ve 33 İslam Kalkınma Bankası (IsDB) üyesi ülkede milyonlarca çocuğu yoksulluktan kurtarmak için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. - RİYAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu başladı - Son Dakika

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