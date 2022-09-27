Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu - Son Dakika
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Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu

27.09.2022 22:11

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile kabinede değişiklik yaparak ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a Başbakanlık görevini verdi.

Suudi Arabistan'da kabine değişikliğine gidildi. Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Başbakanlık, Savunma Bakanı Yardımcısı olan diğer oğlu Khalid bin Salman'ı ise Savunma Bakanı olarak atadı. Yousef bin Abdullah bin Muhammed el-Bunyan ile Eğitim Bakanı olarak atandı.

BİRÇOK BAKAN GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz al-Falih, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz ve Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Jadaan görevlerine devam edecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu - Son Dakika
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