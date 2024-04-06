Tacikistan vatandaşlarına Türkiye'ye vize muafiyeti kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Tacikistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tacikistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı. Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı. - ANKARA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'nde yaptığı konuşmada Gazzelilerin yaşadığı zulme dikkat çekerek, zalimleri durdurmaya davet etti. Ayrıca, Cuma hutbesinde tüm vatandaşları bayram namazına davet etti ve duaların Gazzeli kardeşlerimiz, mazlumlar ve şehitlerimiz için yapılacağını belirtti.
31 Mart seçimlerinde yaşanan oy kaybı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan linç kampanyasına Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sahip çıktı. KADEM, Zengin'in adaletten yana dik duruşunu takdir ettiklerini belirterek, kadınların siyasete katılımının güçlenmesini desteklediklerini ve kadın hakları savunuculuğu yaptıklarını vurguladı.
Adana'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı. Uygulamada ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi. Dilencilik yapanlara para cezası uygulanırken, çalıntı araçlar ve kumar oynatan iş yerleri de tespit edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert sözlerle dikkat çekti. Akşener, konuşmasında "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası teşekkür ziyareti gerçekleştirdi ve kul hakkının önemine vurgu yaptı. Akşener ayrıca, Doğu Türkistan ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.
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