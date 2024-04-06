Tacikistan vatandaşlarına Türkiye'ye vize muafiyeti kaldırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'nde yaptığı konuşmada zalimleri durdurmaya davet etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'nde yaptığı konuşmada Gazzelilerin yaşadığı zulme dikkat çekerek, zalimleri durdurmaya davet etti. Ayrıca, Cuma hutbesinde tüm vatandaşları bayram namazına davet etti ve duaların Gazzeli kardeşlerimiz, mazlumlar ve şehitlerimiz için yapılacağını belirtti.