Tacikistan vatandaşlarına Türkiye'ye vize muafiyeti kaldırıldı - Son Dakika
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Politika

Tacikistan vatandaşlarına Türkiye'ye vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Tacikistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı. Karar, 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince alındı.

06.04.2024 02:19
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Tacikistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tacikistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı. Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tacikistan vatandaşlarına Türkiye'ye vize muafiyeti kaldırıldı - Son Dakika

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