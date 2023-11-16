 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım - Son Dakika

Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım

Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti\'den istifa ediyorum, yeniden adayım
16.11.2023 17:17  - Güncelleme: 17:23

Kadın personele sarkıntılık ve taciz suçlamalarıyla hakkında dava açılan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Demirtaş, kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürerek yerel seçimlerde yine aday olacağını da ifade etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinin Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın sözlü ve fiziki tacizine uğradıklarını iddia eden 2 belediye çalışanı kadın, yaklaşık 10 ay önce savcılığa suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi üzerine harekete geçen savcılık, şikayetlerden biri için delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, diğer şikayet için başkanın cinsel saldırı ve sarkıntılık yapmak suçlarından yargılanmasını talep etti. Başkan hakkında dava açıldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

AK Parti Genel Merkezi'ne çağrılan Belediye Başkanı Demirtaş, beldeye dönünce eşi ve belediye çalışanlarıyla birlikte makamında açıklama yaptı. İki dönemdir belediye başkanlığı yaptığını anlatan Gökhan Mustafa Demirtaş, bu dönemlerde yaptığı hizmetleri anlattı.

Tacizden yargılanan belediye başkanı, eşini de yanına alıp kamera karşısına geçti

"AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Başkanlığı döneminde kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Demirtaş "Maalesef yerel siyasette makam ve ikbal peşinde koşan bazıları bu kumpasa çanak tutup bizi yıpratmaya çalıştılar. Şunu unutmasınlar ki; belden aşağı siyasetin bu güne kadar hiç kimseye getirisi olmamıştır, bundan sonrada olmayacaktır. Ben siz değerli Gülüç halkıma sonsuz güveniyorum. Gülüç halkı beni bu güne kadar hiç yalnız bırakmadı. Bu kumpasa en güzel cevabı da Gülüç halkımız verecek ve bu oyunu bozacaktır. Sandık en iyi tartı ve milletimizin oyları da en iyi hakemdir. Bu vesileyle gördüğüm lüzum üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

Tacizden yargılanan belediye başkanı, eşini de yanına alıp kamera karşısına geçti

YENİDEN ADAY OLACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; Partisinden istifa ettikten sonra bağımsız olarak belediye başkanlığı görevine devam edeceğini belirten Demirtaş, "2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde Gülüç Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğumu buradan açıklıyorum. Bu güne kadar her kararı Gülüç halkımızın görüşleri doğrultusunda aldım, bundan sonrada halkımızın istekleri doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Siz değerli Gülüç halkı ile yapacağım görüşmeler neticesinde seçimlere hangi partiden gireceğime karar vereceğim. Sözlerime son verirken yaşanan bu kumpas olayı sürecinde yanımda dimdik duran Başta eşim Işıl Demirtaş olmak üzere, çocuklarıma, aileme, belediye meclis üyelerime, muhtarlarıma, belediye personelime ve en önemlisi siz değerli Gülüç halkıma sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zonguldak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Tarihi henüz net değil! Icardi ve Wanda Nara gelecekleri ile ilgili kararı veriyor
18:07 Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski sebebiyle kapatıldı
17:51 Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu
17:41 Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor! 3 ayda 569 milyar liralık çıkış
17:25 Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17:17 Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım
17:15 TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
17:08 Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü
17:02 Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi
16:48 İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 19:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement