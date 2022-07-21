Tahıl sevkiyatı anlaşmasının imza töreni, Dolmabahçe'de yapılacak

İLETİŞİM Başkanlığı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninin Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek" denildi.
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