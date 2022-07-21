Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek" denildi.

Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Tahıl sevkiyatı anlaşmasının imza töreni, Dolmabahçe'de yapılacak - Son Dakika

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