Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi

30.05.2022 17:54
Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezini ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezini ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle sohbet etti.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı 209 Sosyal Tesis ve Gençlik Merkezinde 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa hizmet verilmeye devam ediliyor. Şahinbey Belediyesi'nin en önemli Gençlik Merkezlerinden birisi olan ve birçok mahalleye hizmet veren Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezini ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

"Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz"

Vatandaşların Şahinbey Belediyesi bünyesinde sosyal, kültürel, spor ve eğitim alanlarında hizmet veren tesislerden faydalandığını kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu "Biz belediyeciliğe sadece yol, kaldırım, park, asfalt ve temizlik olarak bakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile kültürden sanata, eğitimden spora birçok konuda projeleri hayata geçiriyoruz. Değişik bölgelerde hizmete sunduğumuz gençlik merkezi ve sosyal tesislerle vatandaşlarımızı sosyal yaşamın içine çekiyoruz. Gençlik merkezi ve sosyal tesislerimizdeki bilgisayar, okuma-yazma, anasınıfı, el sanatları, makine nakışı, kuaförlük, gitar, bağlama ve satranç kurslarına ek olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına özel kurslara gidemeyen dar gelirli öğrencilerimize eğitim kursu imkanı sunuyoruz. Buralarda eğitim gören öğrenciler önemli başarılar elde ederek, önemli liseleri ve üniversiteleri kazanıyorlar" dedi. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi
Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi
Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Hasan Celal Güzel, Şahinbey, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi - Son Dakika


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