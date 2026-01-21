Tahran 4. Bölge Belediye Başkanı Musevi: "Tahran'daki protestolarda yaklaşık 60 ibadethane tahrip edildi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tahran 4. Bölge Belediye Başkanı Musevi: "Tahran'daki protestolarda yaklaşık 60 ibadethane tahrip edildi"

21.01.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da hayat pahalılığından kaynaklanan protestolar sırasında 60 cami ve ibadethane tahrip edilirken, hasarın 20 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Musevi, olayları terör eylemi olarak nitelendirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da 4. Bölge Belediye Başkanı Muhammed Musevi, ülkede hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar sırasında başkentte birçok belediye otobüsü ve sivil aracın yanı sıra yaklaşık 60 cami ve ibadethanenin tahrip edildiğini açıklarken, yetkililer Tahran'daki olaylarda meydana gelen hasarın 20 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

İran'da son dönemde yaşanan protesto ve olaylarda zarar gören belediye otobüsleri, bankalar ve ibadethanelere ilişkin hasar yerinde görüntülendi. İran'da 28 Aralık 2025 tarihinde hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda çok sayıda belediye otobüsü, kamuya ait araç ve bazı ibadethaneler zarar görürken, yetkililer Tahran'daki hasarın 20 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Protestolar sırasında ateşe verilen ve tamamen yanarak hurdaya dönen belediye otobüsleri de toplu halde bir alanda muhafaza edilirken görüntülendi. Otobüslerin, şehir içi toplu taşımada artık kullanılamaz durumda olduğu görüldü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tahran 4. Bölge Belediye Başkanı Muhammed Musevi, yaşananların sıradan bir protesto ya da kargaşa olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Biz bunu basit bir olay olarak görmüyoruz. Bu, organize edilmiş büyük bir terör eylemidir" dedi.

Olayların arkasında dış istihbarat servislerinin bulunduğunu belirten Musevi, "Bu provokatif eylemlerin arkasında İsrail ve ABD'nin istihbarat servisleri var. Bu yaşananların sivil protestolarla hiçbir alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

"Tahran genelinde yaklaşık 60 cami ve kutsal mekan tahrip edildi"

Musevi, silahlı grupların banka şubelerini hedef aldığını, vatandaşlara saldırılar düzenlediğini ve onlarca belediye otobüsü ile özel araçların ateşe verildiğini belirterek Tahran genelinde yaklaşık 60 cami ve ibadethanenin tahrip edildiğini ve bazılarının da yakıldığını ifade etti. Musevi, "İslam Cumhuriyeti halkı dindar bir halktır. Camilere ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı asla kabul etmez. Mevcut duruma itirazları olsa bile bu tür saldırıları benimsemez" şeklinde konuştu.

"Eylemlerde 12 belediye otobüsü ve yaklaşık 100 sivil araç zarar gördü"

Bölgelerinde 12 belediye otobüsünün yakıldığını, kamuya ve vatandaşlara ait yaklaşık 100 aracın da zarar gördüğünü aktaran Musevi, yaşananların protesto kapsamında değerlendirilemeyeceğini yineledi. Tahran Belediyesi'nin, zarar gören araçların yerine hızlı şekilde yeni otobüs alımı için harekete geçtiğini belirten Musevi, 150 yeni belediye otobüsünün şehir filosuna dahil edileceğini ve bu araçların halkın ödediği vergilerle satın alındığını söyledi.

Tahran'da bir cami kundaklanmıştı

Tahran'daki son protesto dalgası sırasında bir caminin hedef alındığı saldırıya tanıklık eden cami görevlisi Ali Rıza Haşimi, saldırının organize şekilde gerçekleştiğini belirterek, binanın taşlandığını, molotofkokteylleriyle ateşe verildiğini ve kısa sürede tamamen yandığını söyledi. Haşimi, "Saldırı sırasında 50 kişi cami içindeydi, 100'e yakın kişi ise dışardaydı. Her şey 10 dakika içinde yaşandı. Dışarıdaki protestocular arasından yaklaşık 50 kişi camiye doğru harekete geçti. Önce camiyi taşladılar ve camlar kırıldı. Ardından içeriye molotofkokteyli atıldı" ifadelerini kullandı.

Cami içine giren kalabalığın üst katta bulunan sağlık ocağına yöneldiğini belirten Haşimi, saldırgan grubun cami duvarlarına benzin dökmeye başladığını vurgulayarak, "Can havliyle arka kapıdan binayı terk ettim. Yaklaşık 1 saat sonra geri döndüğümde caminin tamamen alevler içinde olduğunu gördüm. Komşular ile birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Bu camiyi mahalle sakinleri kendi imkanları ile yapmıştı. Şuan camide 250 bin dolarlık maddi hasar meydana geldi" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Musevi, Tahran, Terör, Cami, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Tahran 4. Bölge Belediye Başkanı Musevi: 'Tahran'daki protestolarda yaklaşık 60 ibadethane tahrip edildi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Ülkesindeki problem için Erdoğan’ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior’a protesto Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos’ta el ele Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı

20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 20:40:39. #7.11#
SON DAKİKA: Tahran 4. Bölge Belediye Başkanı Musevi: "Tahran'daki protestolarda yaklaşık 60 ibadethane tahrip edildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.