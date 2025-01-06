Tanju Özcan: "Mahkum olacaksam olayım, korkmuyorum" - Son Dakika
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Politika

Tanju Özcan: "Mahkum olacaksam olayım, korkmuyorum"

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden başlatılan soruşturma sonrası 'Yargılanmak istiyorum, korkmuyorum' ifadelerini kullandı. Özcan, yaptığı uygulamaların hukuka uygun olmadığını kabul etti ancak yargı sürecine girmekten çekinmediğini belirtti.

06.01.2025 21:23  Güncelleme: 21:28
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Tanju Özcan: "Mahkum olacaksam olayım, korkmuyorum"

BOLU - Suriyelilerle ilgili sözleri sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Vallahi bu konudan sıkıldım artık. Yargılanmak istiyorum, yargılasınlar beni. Mahkum olabilirim, olacaksam olayım, korkmuyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda, "Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Hala Bolu'dan gitmediklerini görünce sularına 10 kat zam yaptım. Bu da hukuksuzdu" ifadelerini kullanmıştı. Özcan'ın bu sözlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Bu karara itiraz ettiler ama mahkeme yine itirazı reddetti"

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, soruşturma çerçevesinde yargılanmak istediğini ve korkmadığını söyledi. Özcan, şöyle konuştu:

"Programda Suriyelilerin ve Iraklı sığınmacıların gidişine ilişkin bir soru soruldu. Hepiniz biliyorsunuz, 2019 seçimlerine girerken ne sözler verdim? Bir, sığınmacılara belediye kasasından bir kuruş yardım yapmayacağım. İki, Suriyelilere iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim, verilmiş olanları da iptal edeceğim. Arapça tabela Bolu'da olmayacak. Benim bir Arapça düşmanlığım yok. Bu konuda neden bu adımları attım? Eğer bir kişi bir iş yeri açıyorsa o şehirde kalacağını gösterir. Ayrıca onların açtıkları iş yerleri bizim gücümüze gidiyor. Şu anlamda, biz vergi öderken onlar birçok vergiden muaf tutuluyor. Var mı böyle bir ticaret? Dolayısıyla söylediklerimi yaptım. Söz verdim ve yaptım. Programda 'Bana hukuka uygun mu?' denildi. Ben de 'Değildi' dedim. Mahkemeler öyle düşünmedi o dönem. 2019 yılında yardımları keserken, ruhsatları iptal ederken ve tabelaları kaldırırken hakkımda suç duyurusunda bulunuldu. Bolu Valiliği, Mülteciler Yüksek Komiserliği suç duyurusunda bulundu. Savcılık, 'Tanju Özcan'ın yaptıklarında suç unsuru yoktur' dedi. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bu karara itiraz ettiler ama mahkeme yine itirazı reddetti. Dün bakan talimatıyla başlatılan soruşturmayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçmişte verdiği aynı konularda takipsizlik kararı var ve bu karar kesinleşmiş durumda. 5 yıl sonra aynı konuyu ısıtıyorsun tekrar getiriyorsun. O gün bana takipsizlik kararı verenler bugün farklı bir karar mı verecek? Bana göre idare hukuku anlamında bu uygulamalar hukuka uygun değildi ancak mahkemeler ve savcılık hukuka uygun bulmuş. Devamında 'Yeterince gidiş olmadı' dedik. 2022 yılında su paralarına ve nikah ücretlerine zam yaptık. Bu düzenleme ocak ayında yürürlüğe girecekti. O dönem Bolu Valiliği, düzenleme yürürlüğe girmeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Sonrasında Danıştay, 'Burada zam yapmaya teşebbüs diye bir suç yok' dedi, yürürlüğe girmemiş. Yürürlüğe girmemiş bir karar yüzünden 'görevi kötü kullanmaya teşebbüs suçu yok' demiş."

"Mahkum olabilirim, korkmuyorum"

Bolu mahkemelerinde yargılanmak istediğini dile getiren Başkan Özcan, "Vallahi bu konudan sıkıldım artık. Yargılanmak istiyorum, yargılasınlar beni. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava açsın, Bolu mahkemeleri beni yargılasın. Yargılasın artık orada toplumun da ne tepki vereceğini göreceğim. Bu yargılamanın sonucunda çıkacak kararın Türk tarihinin bir köşesinde yer alacağını düşünüyorum. Mahkum olabilirim, olacaksam olayım, korkmuyorum. Ben şuna güveniyorum. Bugün yaptıklarım ve söylediklerim yüzünden tarih beni yargılamayacak. Bugün bana bunları yapanları tarih yargılayacak" dedi.

(EÖ-HFV-CC-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tanju Özcan: 'Mahkum olacaksam olayım, korkmuyorum' - Son Dakika

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