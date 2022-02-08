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Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak - Son Dakika

Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak

08.02.2022 10:35
Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu sefer de erken seçim iddiasında bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özcan saat 12.00'da yapacağı açıklamanın AK Partiyi erken seçime götüreceğini iddia ederek muhalefete de çağrıda bulundu.

"İNŞALLAH MUHALEFET HAYIR DEMEZ"

Tanju Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 12:00 de Türkiye'yi aydınlığa çıkartacak... Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım... İnşallah muhalefet hayır demez!!!" açıklamalarında bulundu.

Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
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Son Dakika Politika Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak - Son Dakika
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