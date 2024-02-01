Tanju Özcan, tartıştığı meclis üyesini dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı
BOLU - CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde tartıştığı Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak'ı dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.
Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1.oturumu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak, söz alarak konuşmak istedi.
"Neden davet usulüyle yapılmış"
Kürsüye çıkan Bayrak, konuşmasında Tanju Özcan'a, "EKAP'ta, son yapılan ihalelerin birçoğunda hiçbir evrak göremedim. EKAP'tan çok anlamadığım için birkaç arkadaşıma sordum. Davet usulüyle yapıldığı söylendi. Neden davet usulüyle yapılmış?" dedi.
"Onu bile bilmiyorsun"
İlkay Bayrak'ın sorusuna cevap veren Özcan, "Sen EKAP'a giremiyorsun ki nereden bakacaksın? EKAP'a girmek için yeterliliğin olacak, onu bile bilmiyorsun" cevabını verdi. Tanju Özcan'a 'arkadaşım' kelimesini kullanarak tekrar cevap veren Bayrak, Özcan'la tartışma yaşadı. Özcan, İlkay Bayrak'ın üslubuna dikkat etmesini yoksa meclisten atacağını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışmada ipler gerildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile İlkay Bayrak arasında büyüyen tartışma nedeniyle Başkan Özcan oturuma ara verdi. Özcan, tartışmanın ardından Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a, Bayrak'ı salondan çıkarması talimatını verdi. Toplantıdan Zabıta Müdürü'nün atamayacağını söyleyen Bayrak, salonu terk etmedi.
"Zabıta müdürünü görevden alıyorum"
Oturumun tekrar açılmasıyla açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, "Burada canı isteyen hakaret, iftira gibi şeylerle belediye meclisini ve beni zan altında bırakamaz. Bizi çok şükür, ihaleye fesat karıştırmakla, yetim hakkı yedirmekle suçlayan tek bir müfettiş bile olmadı. İlkay Bayrak'ı dışarı çıkarma talimatım yerine gelmediği için zabıta müdürünü görevden alıyorum. Toplantı düzeni sağlanamadığı için toplantının birleşimini kapatıyorum" dedi.
Özcan, talimatına rağmen Bayrak'ı salondan çıkaramayan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'ı görevden aldı.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayı İlkay Bayrak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özcan, Bayrak'ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.
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