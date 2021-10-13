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Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu - Son Dakika

Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

13.10.2021 14:36

Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizine "Köroğlu" ismiyle giren yeni karakter nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye mektup gönderdi. "Köroğlu adı Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan birisine verilemez" diyen Özcan, Bahçeli'den söz konusu olay için TRT'ye tepki göstermesini ve TRT'nin yayın politikası konusunda uyarıda bulunmasını talep etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT'nin "Teşkilat" dizisindeki "Köroğlu" karakteri nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup gönderdi. Köroğlu isminin dizide "Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan birisine verilmesine" tepki gösteren Özcan, Bahçeli'den de iki talepte bulundu.

BAHÇELİ'DEN İKİ İSTEĞİ VAR

Özcan, Bahçeli'den söz konusu olay için TRT'ye tepki göstermesini ve TRT'nin yayın politikası konusunda uyarıda bulunmasını istedi.

Özcan'ın Devlet Bahçeli'ye gönderdiği mektup şöyle:

"Anadolu topraklarımızda doğup büyümüş, yiğitliği, mertliği ile Türk dünyasına nam salmış olan Köroğlu'nun adı, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde maalesef Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan biriyle aynı kefeye konulmuştur. Bu durum Köroğlu'nun Torunları olan bizleri, yani Bolu halkını ziyadesiyle üzmüştür.

Takdir edersiniz ki Köroğlu, zalime karşı mücadelesiyle tanınan, önemli bir Türk Atasıdır. Türk milletinin ve Türk dünyasının gönlünde ölümsüzleşen böylesi bir değerimizin adının, devletimizin kanalında bu şekilde ayaklar altına alınması, büyük Türk milletine ve Türk dünyasına hakarettir. Hatta ve hatta aymazlık, densizlik, tarih bilmezliktir.

"TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI'YA MEKTUP GÖNDERDİM"

Bu sebeple Köroğlu'nun Torunları olarak, Türk milletinin değerlerine yapılan bu 'itibar suikastına' tepkisiz kalmamak adina, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya bir mektup gönderdim ve derhal dizideki 'Köroğlu' karakterine son vermesini ve Bolu halkı başta olmak üzere tüm Türk dünyasından özür dilemesini istedim.

Zat-i alinizin yerli ve milli duruşunu, milliyetçi duruşunu tüm dünya bilmektedir. Bu doğrultuda, her zaman şahsımıza saygı duyan, Atatürk milliyetçisi bir kardeşiniz olarak, tamamen milli duygularla sizleri de bilgilendirmeyi uygun gördüm.

Köroğlu'nun Torunları olarak sizlerden iki talebimiz vardır. Birincisi TRT'ye gereken tepkiyi vermenizdir. Bu mektubu okuduğunuzda eminim ki; TRT'nin yapmış olduğu bu tarih bilmezliğe, bu aymazlığa ve bu büyük ayıba kayıtsız kalmayacaksınız.

"KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM"

İkinci olarak ise, Türk milletinin vergileriyle yayın hayatını sürdüren TRT'nin yayın politikalarıyla ilgili husustur. TRT'nin artık kendine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünmekteyim. Yani bu minvalde TRT'nin eskisi gibi, yerli, milli ve tarafsız çizgisine geri dönmesini arzu ettiğimi belirterek, şahsınızın bu konuyu kamuoyunda gündeme getirmesini istirham ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, zat-i alinizin vereceği destekler için şimdiden şahsım, Bolu halkı, Türk milleti ve Türk dünyası adına teşekkür ediyor, saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum."

Tanju Özcan, TRT dizisindeki Köroğlu karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

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Son Dakika Politika Tanju Özcan, TRT dizisindeki 'Köroğlu' karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu - Son Dakika
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