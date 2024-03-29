Politika

Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve doğasıyla hayran bırakan Bartın'ın Amasra ilçesinde bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu.

Bartın'ın 6 bin nüfuslu Amasra ilçesi Belediye Başkanı ve CHP'li Belediye Başkan Adayı Recai Çakır tarafından düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık bin 500 kişi katıldı. İftar sofrasında, şehrin her kesiminden, farklı farklı mahallelerinden bir araya gelen vatandaşlar, tarihi Amasra Kalesi'nin gölgesinde iftar yaptı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte, dualarla iftar açan vatandaşlar belediye Başkanı Çakır ile birlikte olma imkanı da buldu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, iftar sofrasında yaptığı konuşmada "23 yıl önce öğretmen olarak geldiğim etkilendiğim, dünyanın en iyi insanlarıyla tanıştığım, dostluklar kurduğum Çeşm-i Cihan'a hizmet etmek için 2019 yılında bana verdiğiniz Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yapmanın gururu ve mutluluğuyla size sesleniyorum. Belediye Başkanı olmadan önce; bu kentin mavisine, yeşiline düşman olan, Çeşm-i Cihan'a baktıklarında rant gören, emeği-emekçiyi sömürmek için fırsat kollayan zihniyete karşı sizlerle birlikte omuz omuza mücadele ettim. Kah kentimizi kurutacak termik santrale karşı mücadelenin ön saflarında kah Kaleşah'ta okulu yıkılan ücretsiz servis isteyen öğrencilerin ve velilerin yanında kah yaşam şartları için direnen emekçi çadırında kah kentimizin hakkettiği yere gelmesini isteyen halk toplantılarındaydım. Bu kentin iyi gününde de kötü gününde de yanında bulunan, işi gücü Amasra olan bizleri bu kentin yönetimine layık görerek HALKI iktidar yaptınız. Mazbatamızı alıp göreve başladığımız Nisan 2019'dan beri patlayan pandemiye, ekonomik krize, depreme, sele rağmen Bartın'ın iktidar partisinde olmayan tek ilçesi olan Amasra'da imkansız denilenleri yaptık. Emekten, doğadan, demokrasiden yana tavrımızdan taviz vermeden; devraldığımız 100 yıllık Cumhuriyet mirasını halk için halkla beraber yeniden yorumlayarak oluşturduğumuz Amasra Modeli'yle bunları başardık. Belediye-Merkezi Hükümet-Kamu Kurumları-Özel Sektörün uyumlu, ranttan uzak ve hizmete dayalı bu modelin misyonu; devraldığımız ağır borç yükü ve hizmet gerçekleştirmekte güçlük çeken dar bütçeli belediyemizin kaynaklarını verimli kullanmaktı" dedi.

Personelin birikmiş maaşları ödenmeye başlandı

Amasra'nın her köşesine donuduklarını belirterek hizmetleri anlatan Başkan Recai Çakır, 5 yıldır ödenmeyen belediye personeli maaşlarının da kendi dönemiyle birlikte ödenmeye başladığını hatırlattı. Çakır "2019-2024 yılları boyunca Amasra Modeliyle; 16 ay maaş ödemesi yapılamayan belediye personelinin birikmiş 10 maaşını ödedik. Doğaya uyum gösteren, kedisiyle, köpeğiyle, kuşuyla uyumlu bir kent oluşturmaktır. Bu felsefeyle sokak hayvanlarını kısırlaştırdık, aşıladık, rehabilite ettik. Müstecir tarafından hem verimli hem kaliteli işletilmediğini gördüğümüz, halkımızı hafızasında önemli bir yer edinen Sefa Park'ı tekrar uhdemize aldık. Kardeş Belediyelerimizle Barış Akarsu Parkı ve Amasra Antik Liman Çankaya Meydanı Yürüyüş Yolu'nu, Madenci Anı Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı'nı halkımıza kazandırdık. Amasra Yolcu Limanını üst yapısını biz bitirip, kruvaziyer turizmini başlattık. Amasra'yı kültür ve sanat merkezi yapmak için bu sene ikincisini düzenlediğimiz Amasra Uluslararası Şehir Festivali'ni organize ettik. Yeşilin kenti Amasra'ya doğal gaz yakışır, dedik. Doğal gazı getirdik. Belediyemizin enerjisini karşılamak için Ahatlar Köyü mevkisinde Güneş Enerji Santrali Projesini başlattık. Amasra Müze Müdürlüğü'müzün Amasra'nın kadim tarihine ışık tutmak için başlattığı arkeolojik kazılara destek olduk ve Su Perisi heykelini gün ışığına çıkardık. Kardeş Belediyelerimizden kentimize hibe yoluyla otobüs, çöp arabası ve iş makineleri kazandırdık. Kentimizin yollarını ve kaldırımlarını yeniledik. Ancak bizim için bu yeterli değil, daha fazlasını yapma arzusu ve azmi içerisindeyiz. Amasra'yı daha da ileriye taşımanın, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin hayali içerisindeyiz. Sizi bu hayalimize ortak olmaya, başladığımız işleri bitirdiğimizi görmeye, Amasra için devam etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde yapılan çalışmaları ve yeni dönemde yapmayı planladığı projeleriyle ilgili de detaylı bilgiler veren Başkan Çakır, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına da vurgu yaparak, Amasra'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

şehrin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarıyla dikkat çekti. Amasra'nın tarihine ve doğal güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğini de ifade eden Çakır, şehirdeki ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın gelişerek devam etmesi için tüm Amasralılardan destek istedi.

İftar sofrasında dost ve arkadaşlarının yanı sıra Başkan Çakır ile de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Amasralılar, birlik ve beraberlik içinde geçen bu özel günün tadını çıkardı. - BARTIN