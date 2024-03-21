Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale'de Çocuklarla Fidan Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale'de Çocuklarla Fidan Dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale\'de Çocuklarla Fidan Dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çocuklarla birlikte fidan dağıttı. Bakan Yumaklı, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra İskele Meydanı'nda 'Yeşil Vatan Eğitim Tırı'nı ziyaret etti ve burada öğrencilerle bir araya gelerek fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

21.03.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çocuklarla birlikte fidan dağıttı.

Bir dizi programlara katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Yumaklı'ya 57. Alay Sancağı takdim etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Yumaklı, İskele Meydanı'nda 21 Mart Dünya Ormancılık Günü programı kapsamında 'Yeşil Vatan Eğitim Tırı'nı ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Yumaklı, çocuklarla birlikte fidan dağıtımı yaptı. Daha sonra Bakan Yumaklı, Eğitim Tırı ile resim sergisini gezdi.

Bakan Yumaklı'ya Vali İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale'de Çocuklarla Fidan Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:20 Eğitimde yeni dönem Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek Eğitimde yeni dönem! Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:43 Arda Turan’ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki ’Seçil Erzan’ yazısı dikkatlerden kaçmadı Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı
12:39 Trabzon Barosu’na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:57 Esenyurt’ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı Esenyurt'ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı
11:47 ABD Dışişleri Bakanı: Gazze’de ateşkes anlaşması çok mümkün ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes anlaşması çok mümkün
11:45 Asgari ücrete ara zam gelir mi Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti Asgari ücrete ara zam gelir mi? Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 13:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale'de Çocuklarla Fidan Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement