Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale\'de Çocuklarla Fidan Dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çocuklarla birlikte fidan dağıttı.
Bir dizi programlara katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Yumaklı'ya 57. Alay Sancağı takdim etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Yumaklı, İskele Meydanı'nda 21 Mart Dünya Ormancılık Günü programı kapsamında 'Yeşil Vatan Eğitim Tırı'nı ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Yumaklı, çocuklarla birlikte fidan dağıtımı yaptı. Daha sonra Bakan Yumaklı, Eğitim Tırı ile resim sergisini gezdi.
Bakan Yumaklı'ya Vali İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. - ÇANAKKALE
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, çocuk, kadın, engelli ve yaşlıları her türlü riskten korumak için yürütülen çalışmalarda tüm imkanların kullanılacağını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.
AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Manavoğlu, AK Parti ve MHP'nin birlikte çalışmasından mutluluk duyduğunu belirterek, seçim çalışmaları kapsamında önemli isimleri ziyaret etti.
Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde muhtar adayı olan 25 yaşındaki down sendromlu Mücahit Kırdaş, seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak pide dağıtarak vatandaşların gönlünü alıyor ve Ramazan aylarını tebrik ediyor. Kırdaş ve ekibi, her gün yaklaşık 800 kişiyle tokalaşarak en az 200 adet pide dağıtıyor. Bu hizmeti Ramazan ayının sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını belirtiyorlar.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adil soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sırasında yapılan incelemede suç unsuru slogan atan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıyan 82 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Daha önce de etkinlik sonrası terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmış ve 6 şüpheli tutuklanmıştı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti. Erol, CHP'nin adaylarına destek istedi ve seçimlerin umut ışığı olduğunu belirtti. Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.
İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 'kumpas' kurulduğunu iddia eden Can Başar'ın açıklamalarını yargıya taşıdı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, dosyanın Emniyet'e sevk edildiğini ve hızlı bir sonuç almayı umduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kayseri'deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. Erkilet Havaalanı'nda Down sendromlu öğrenciler ve protokol tarafından karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.
Bursa'da gerçekleştirilen bir dizi açılış için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile bir araya geldi. Dinçer, projelerini anlatırken Bakan Uraloğlu'ndan destek sözü aldı.
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