Balıkesir'de bir dizi ziyaret ve açılış yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Altıeylül'e bağlı Karamanköy kırsal mahallesinde vatandaşlarla iftar yaptı. İftar sonrası konuşan Bakan Yumaklı, "Bu iftar için sizlere minnettarım. Bütün amaç, siz vatandaşlarımıza hizmet edebilmek. Bizlerin başka bir derdi yok. Bunu da Cumhurbaşkanımızın 'Bizler sizlere hizmetkar olmaya geldik' sözü ile anlatıyoruz. Türkiye yüzyılının inşası için yerel yönetimlerden hükumete kadar gayret içindeyiz. Sizler, Cumhurbaşkanımıza bu görevi verdiniz, şimdi önümüzde 31 Mart var. Sizler Altıeylül'den başlayarak tüm ilçelerinde Cumhur İttifakının adaylarına o icazeti verirseniz, birlikte gayret etme ile birlikte bizleri bulunduğumuz yerden daha iyi yerlere getirecektir. Sizlere şu sözü veriyorum. Burada sorunları çözeceğimize söz veriyoruz. Bakanlığım ile ilgili her konuda Yücel Başkan, Mesut Başkan ne söylemişse bizim de sözümüzdür. 31 Mart'tan sonra bizim işimiz hafiflemeyecek, 2 kat artacak" dedi.
İftar sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray da vatandaşlara hitap etti. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir'de Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrına bastıklarını söyledi. Erdoğan, eski Türkiye'de milletin her kesiminin çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve çoğunluğun ötekileştirildiğini belirtti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sağlık çalışanları için hastanelerin yakınlarında açılacak kreşlerin 24 saat çalışacağını belirtti. Ayrıca, Seferihisar, Urla, Çeşme gibi bölgelerde uygun fiyatla kiralık oturabilme imkanı sağlayacaklarını da söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil toplum, büyük bir Filistin duyarlılığı, Gazze'deki katliama, soykırıma karşı büyük bir insanlık destanı yazdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ve ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile görüştü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş insanlarıyla da bir süre sohbet eden Davutoğlu, çalışmalarını aktaran yetkililerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yönetsel kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da yaptığı konuşmada İsrail'in orantısız bir şekilde Filistin'de güç kullandığını belirterek, Filistin'deki zulmün sona ermesi çağrısında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Payas ilçesinde yaptığı konuşmada, enerji alanında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımlar atmak için çalıştıklarını ve daha çok çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi ve Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışıyla Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?