Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir'de Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir'de Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir\'de Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de Altıeylül'e bağlı Karamanköy kırsal mahallesinde vatandaşlarla iftar yaptı. İftar sonrası konuşmasında Bakan Yumaklı, hizmet etme sözü verdi ve Cumhur İttifakı adaylarına destek çağrısı yaptı.

15.03.2024 21:33  Güncelleme: 21:46
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Balıkesir'de bir dizi ziyaret ve açılış yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Altıeylül'e bağlı Karamanköy kırsal mahallesinde vatandaşlarla iftar yaptı. İftar sonrası konuşan Bakan Yumaklı, "Bu iftar için sizlere minnettarım. Bütün amaç, siz vatandaşlarımıza hizmet edebilmek. Bizlerin başka bir derdi yok. Bunu da Cumhurbaşkanımızın 'Bizler sizlere hizmetkar olmaya geldik' sözü ile anlatıyoruz. Türkiye yüzyılının inşası için yerel yönetimlerden hükumete kadar gayret içindeyiz. Sizler, Cumhurbaşkanımıza bu görevi verdiniz, şimdi önümüzde 31 Mart var. Sizler Altıeylül'den başlayarak tüm ilçelerinde Cumhur İttifakının adaylarına o icazeti verirseniz, birlikte gayret etme ile birlikte bizleri bulunduğumuz yerden daha iyi yerlere getirecektir. Sizlere şu sözü veriyorum. Burada sorunları çözeceğimize söz veriyoruz. Bakanlığım ile ilgili her konuda Yücel Başkan, Mesut Başkan ne söylemişse bizim de sözümüzdür. 31 Mart'tan sonra bizim işimiz hafiflemeyecek, 2 kat artacak" dedi.

İftar sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray da vatandaşlara hitap etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir'de Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir'de Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika
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