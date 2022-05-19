Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı

19.05.2022 12:56
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Kirişci, başkent Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Bakü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kirişci, "Bir kültürün, hem de çok derinliği olan bir kültürün bizler birer vatandaşı olarak ne kadar iftihar etsek azdır. Bu kültür içerisinde gençlerine ve gençliğe bir bayramı da ithaf ederek bu konuda vermiş olduğu değeri gösteren çok özel ve güzel bir ülkenin vatandaşlarıyız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde Azerbaycan'la ilişkileri geliştirmek adına gençlere ayrı bir önem vermesi gerektiğini arz ettiğini belirten Kirişci, "Bugün görevli olan bizler sadece kamular arası Azerbaycan ve Türkiye arasında resmi düzeyde ilişkiler yürütürüz ama kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler yürütecek olan gençlerimizdir. Burada olup 2 bin 500 öğrencisiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu pekiştirecek olan okulumuzun 800 civarındaki öğrencisinin Azerbaycan'da bir anne veya Azerbaycan'da bir babanın evladı oluyor olmasını önemsiyorum. Diğerlerinin de kendi ülkemizin vatandaşları olması bu kardeşliği ve bu dostluğu pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Kirişci, ayrıca törende okullar arası futbol ve basketbol turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya takdim etti. Bakan Kirişci, programın ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ile bir araya geldi. - BAKÜ

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı Açıklaması GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mayıs 2022
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Azerbaycan, Mayıs, Bakü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı - Son Dakika


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