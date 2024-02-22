Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye örnek olan bir ülke konumuna geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye, ikinci yüzyılında artık hedef büyütmüş, çok daha ileri hedefler kendisine belirlemiş olan bir ülkedir. Yani örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi inceleme ve açılış için geldiği Nevşehir'de patates tohumu yetiştirilen laboratuvarı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı, daha sonra Ürgüp ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisi açılışına katıldı. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ihyası için, milletimizin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için en önemlisi de eser ve hizmet siyasetini bu ülkeye getirmek için buradayız" dedi.
Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepimiz Türkiye için, Türkiye'nin inşası için, Türkiye'nin ihyası için, milletimizin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için en önemlisi de eser ve hizmet siyasetini bu ülkeye getirmek için buradayız. Türkiye'nin istiklalini, istikbalini koruma, yüceltme ve inşa etme gayretimiz bugün de ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Ben Türkiye'mizin çok farklı şehirlerine gidiyorum. Bu şehirlerin içerisinde hakikaten bu heyecanı, bu coşkuyu görüyorum. Ancak biz hiçbir şekilde bu davada, bu uğurda Türkiye'ye hizmet ve eser siyasetinde katkılarımızla bu milletin, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle efendisi değil, hizmetkarıyız. Hizmetkarı olmaya geldik diyen bir anlayışla kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık hedef büyütmüş, çok daha ileri hedefleri kendisine belirlemiş olan bir ülkedir. Yani örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik. Milletimiz için daha fazla ne yapabiliriz, biz bunun derdinde olduk. Bunun derdinde olmayanların siyasette bugün geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Onların bir arada olmasını sağlayan çimentoları menfaatleriydi. O menfaatleri ortadan kalktıktan sonra bugün ne masaları kaldı, ne vaatleri kaldı, ne ittifakları kaldı ne de bu ittifakları dikiş tuttu. Ne yaptıkları hesaplar doğru çıktı, ne sosyal medya üzerinden bu milletin düşüncesine, bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışmaları nihayete erdi. Bunların hepsi o duvara çarpıp geri döndü. Çünkü bizim aziz milletimiz neticede samimiyeti, iş yapanı, vizyon sahibi siyasetçiyi her zaman gördü ve takdir etti" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR
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