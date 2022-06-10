Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır'da bin 12 gündür evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi. Kirişçi, "Hiçbir örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü değildir. Er ve geç bu pes etmeleri ve bu konuda tamamıyla yok olmaları mümkündür" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bin 12 gündür evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, hiçbir örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü olmadığını, er ve geç pes etmeleri ve bu konuda tamamıyla yok olmaları mümkün olduğunu kaydetti. Bakan Kirişçi, "Tüm dünyanın gözü önünde artık uluslar arası bir dram haline dönüşmüş ailelerimizin, kendi evlatları ve yakınlarıyla ilgili verdikleri kahramanca sürdürdükleri mücadeleyi, Diyarbakır programımız içerisinde de bir önem atfederek yerinde ziyaret ederek birlikte olalım, bu konuda bizimle paylaşacaklarını dinleme arzusu içerisinde geldik. Terör örgütünün dünyadaki pek çok terör örgütünden ayrışan en iyi yanlarından bir tanesi bebek katili. Çocuk ve bir ayrım gözetmeksizin katletme noktasında dünyanın en kötü terör örgütüdür. Bu ülke 40 yılı aşkın bir süredir bu terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

Özelliklede Cumhurbaşkanı liderliğinde 2002 yılından beri verilen mücadele adeta zirve yaptığını belirten Kirişçi, "Bu mücadeledeki kararlılık net olarak artık iyice ortaya konmuştur. FETÖ terör örgütünün ifşası sonrası mücadelemiz yeni boyut kazanarak bu çerçevede de sürdürülen mücadelede daha somut sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Buna çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizin kendi yavrularına kavuşması Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve hükümetimizin en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele bundan sonrada aynı hız ve kararlılıkla devam edecektir. Bizim ziyaretimizde bu kardeşlerimizin kısmen bir rahatlama içerisinde olduklarını görüyoruz, ama bu acı sadece onların acısı ve ıstırabı değil. Bu milletin en önemli meziyeti zor günde beraber olmaktır. Bu zor günde beraberliği bizim gibi temsil makamında olan kişiler aracılığıyla hükümetimizin kararlılığını göstermeye çalıştık. Tüm kardeşlerime sabır dileyerek bu terör örgütünün mutlaka cezayı en ağır şeklinde alacaklarını konusundaki kararlılığımızı ifade ediyorum. En kısa sürede yavrularımıza kavuşmalarını rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

AİLELER TARAFINDAN BAKAN KİRİŞÇİ'YE İHA VE TGRT BELGESELİ HEDİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ailelerle istişare ettiği esnada bin 12 gündür ailelerin mücadelesine destek veren İhlas Haber Ajansı ve TGRT'nin ortaklaşa çektiği 'Anneler Belgeseli' evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın tarafından hediye edildi. Aydın, "Eylemin ilk gününden beri çocuklarımızın feryadını dile getiren İhlas Haber Ajansı ve TGRT'nin ortaklaşa çalışmasıyla çekilen ve çocuklarımızın nasıl dağa gönderildiğine kadar feryatlarımızın olan belgeseli sizlere taktim edeyim" diye konuşarak Kirişçi'ye hediye edildi.

Bakan Kirişçi belgeseli alarak teşekkür etti.

(Murat Başal/İHA)