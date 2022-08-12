Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de

12.08.2022 11:57
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin programı kapsamında ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin programı kapsamında ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi programa katılmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Kirişci, programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kirişci'yi burada Vali Ali Hamza Pehlivan, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve kent protokolü karşıladı. Protokolle selamlaşan Bakan Kirişci, daha sonra şeref defterini imzaladı.


YORUMLAR
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Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.'
Kaynak: DHA

Ali Hamza Pehlivan, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de - Son Dakika

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