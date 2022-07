Bakan Kirişci: Türkiye yüzyılının, projeksiyonlarını yapıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için 10,5 TL/kg, tritikale için 9,5 TL/kg ve Arpa için 9 TL/kg olarak belirlenmiştir. Bizler yürüttüğümüz tarım politikalarıyla, her türlü yatırım ve desteklerimizle Türkiye yüzyılının, projeksiyonlarını yapıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen 70'inci geleneksel hasat bayramı etkinliğine katıldı. Bakan Kirişci, çiftçilerin bayramını kutladığını belirterek, "Siz değerli üreticilerimizin kazanmasından bütün ülkemiz adına büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri Tarım ve Orman Bakanlığı olarak uyguladığımız tarım politikalarıyla çiftçimizin başarısına her daim kol kanat olduk, olmaya da inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

'DÜNYADAKİ BUĞDAY ÜRETİMİNDE 10'UNCU SIRADAYIZ'Kirişci, hububat üretiminin son 18 yılda yüzde 20, son 3 yıllık dönemde ise yüzde 8 oranında artarak 37 milyon tona yükseldiğini belirterek konuşmasında şöyle devam etti: "Buğday üretimimiz 19 ila 22.6 milyon ton aralığında seyrederken yurtiçi talebi karşılamada küresel krizlerden etkilenmeyecek bir noktada olduğumuzu birlikte görüyoruz. Dünyadaki buğday üretiminde ise 2021 yılı itibariyle 10'uncu sıradayız. Bitkisel üretimde daha iyi bir sürece yol aldığımızı özellikle belirtmek isterim. 2021 yılında NADAS alanlarında sağlanan 1.1 milyon dekarlık azalmayla birlikte ekilen tarla mevcudumuzda toplam 4 milyon dekarlık bir artış gerçekleştirilmiştir. Bunun ötesinde gıda güvenliğimiz açısından stratejik bir niteliğe sahip hububat üretimini artırmak için daha özel uygulamalar da geliştiriyoruz. 2022 yılı bitkisel üretim destekleme bütçemizin yüzde 65'ini hububata ayırarak bu konuda yeni bir adım atmış bulunuyoruz."'ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Bakan Kirişci, bereketli bir üretim yılını yaşadıklarını ifade ederek, "Polatlı'daki tarlalara baktığımız zaman da bunu görmemiz mümkündür. Hasat bayramını bu sene ki bereketli gidişatın sevinci ve şükrüyle kutlamak isteriz. Tarladaki bereket toprak mahsulleri ofisimizin hububat alım fiyatları siz değerli çiftçilerimizin yüzünü çok daha fazla güldürmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bugün olduğu gibi yarın da çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'ET ÜRETİMİ YÜZDE 151, SÜT ÜRETİMİ İSE YÜZDE 176 ARTTI'Kirişci, üreticilerle birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Tarım sektörü, bu sürecin en güçlü ayaklarından biri olduğunu her geçen gün fark edilir bir duruma getirmiş bulunmaktadır. Stratejik öneme sahip hayvancılıkta sağladığımız gelişmelerle de bu kararlılığı gösteriyor, üretim gücümüzü ve kabiliyetimizi ortaya koyuyoruz. Hayvan varlığımızda ve hayvansal üretimde, son 20 yılda çok büyük artışlar gerçekleştirmiş ve bu gerçekleştirmeyi de sürdürme kararlılığı içerisinde bulunuyoruz. Büyükbaş hayvan varlığımız, yüzde 82, küçükbaş hayvan sayımız yüzde 80 düzeyinde artmıştır. Et üretimimizde yüzde 151 (1,9 milyon ton), süt üretimimizde ise yüzde 176 (23,2 milyon ton) düzeyine gelinmiş ve bu artışlar artış gerçekleşmiştir" dedi.Kirişci, tarım sektörü olarak üretim faaliyetlerini sadece kendi ihtiyaçlarla sınırlandırmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Çeşitli ürünlerde ihtiyacımızdan daha fazlasını üretecek güce ve koşullara sahip olduğumuz için ihracatla da taçlandırmış bulunuyoruz. Sektörümüzü, Türkiye yüzyılının tarımına hazır hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Tarımda güçlü olmadan Türkiye yüzyılını inşa etmenin mümkün olmayacağını söylemek hiç yanlış olmaz. Tarım, insanlığın 'hayat kordonu' olmaya her halükarda devam edecektir. Dahası tarım yeniden 'yükselen değer' olma potansiyelini sürdürmektedir. Bildiğiniz gibi, küresel ısınma, pandemi süreci ve son olarak Ukrayna- Rusya savaşıyla yaşanan tahıl krizi, bunu dünyaya bir kez daha fark ettirdi" diye konuştu.Bakan Kirişci, açıklamasının devamında TİGEM'in sertifikalı tohumluk satış fiyatlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için 10,5 TL/kg, Tritikale için 9,5 TL/kg ve Arpa için 9 TL/kg olarak belirlenmiştir. Bizler yürüttüğümüz tarım politikalarıyla, her türlü yatırım ve desteklerimizle Türkiye yüzyılının projeksiyonlarını yapıyoruz. Bu anlamda, tarım sektörünü ileriye taşıyacak bütün çalışmalar bizler için bir kazanç vesilesi kabul edilmeli. Yeter ki üreticimizin, girişimcimizin, ülkemizin lehine kazanımlar sağlanmış olsun. Bunları yaparken, bereketin sembolü olan 'toprak ana'nın gücüne güveniyoruz."