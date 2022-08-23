Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer'de partililerle bir araya geldi

23.08.2022 15:44

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kirişçi, "Bir tahıl koridoru meselesi gündeme geldi. Biz ne Ukrayna'nın ne de Rusya'nın tarafında değiliz. Her ikisi de dost ve komşu ülkelerdir. Her ikisinin de yanındayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi AK Parti İl Başkanlığının başlatmış olduğu "Yüz Yüze 100 Gün" etkinliği çerçevesinde Sarıyer AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Kirişçi, burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kirişçi tarım ve orman konusunun önemine vurgu yaparak, "Tarımda, ormanda, gıdada önemli olan bütün illerimizi gezme konusunda, vatandaşlarımızın, üreticilerimizin istek ve taleplerini alma konusunda büyük bir çabanın içerisine girdik. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye'nin fark ettiği tarım ve orman konusunu dünya da fark etti. 2001 yılının 14 Ağustos'unda milletin isteğiyle kurulan AK Partimiz 21 yılı geride bıraktı" dedi.

"Biz ne Ukrayna'nın ne de Rusya'nın tarafında değiliz"

Tahıl koridoru konusuna değinen Kirişçi, "Bir tahıl koridoru meselesi gündeme geldi. Biz ne Ukrayna'nın ne de Rusya'nın tarafında değiliz. Her ikisi de dost ve komşu ülkelerdir. "Her ikisinin de yanındayız" diyerek dünyadan, o bilindik ülkelerden ayrışan bir tutum sergiledik. Bunu da sayın Cumhurbaşkanımız yüksek sesle bütün dünyaya haykırdı. Yağlı tohum ve hububat konusunda dünyada dış ticarete konu olan ürünlerin önemli bir bölümünü bu iki ülke üzerinden yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla savaş çıktığı için bunlardan bu ürünleri tedarik edenler büyük bir panik ve sıkıntı yaşadılar. Tabiri yerindeyse, herkes gıda krizi, kıtlık demeye başladı" şeklinde konuştu.

"Dün itibariyle, 33 tane gemi Ukrayna'dan ayrıldı"

Bakan Kirişçi, "Dün itibariyle, 33 tane gemi Ukrayna'dan ayrıldı. Sözleşme kurallarına uygun olarak yaklaşık 721 bin ton hububat, ulaşması gereken yerlere doğru bu gemiler üzerinde yol almaya başladı. Bunun daha devamı var, arkası geliyor. Bu ürünlerden bize gelenler de var. Özellikle özel sektörümüzün kendi ticaretleri adına aldıkları ürünler de var. Ama en azından dünya bir nefes aldı." ifadelerini kullandı.

Enflasyon sorunu, tüm dünyanın sorunu

Kirişçi enflasyonun yalnızca ülkemizi etkilemediğini kaydeden Bakan Kirişçi, "Evet, ülkemizin enflasyon, hayat pahalılığı gibi önemli bir sorunu var. Ama bu sorun sadece bizim kendi sorunumuz değil. Bu sorun, tüm dünyanın sorunu. Biz, geçmişte yaşadığımız yüksek enflasyon dönemlerinden kaynaklı tecrübelerimiz nedeniyle alınması gereken tedbirler konusunda daha soğukkanlı, daha bilinçli hareket ediyoruz. 2002'de iktidara geldiğimizde tarım ürünleri ihracatı olarak 3.5 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ise 25 milyar doların üzerine çıktık. Biz bu 25 milyar doları ihracatla yurt dışında bu ürünleri alan vatandaşları da besleyen bir ülke konumundayız" dedi.

"Bakanlık olarak kent tarımını önemsiyoruz"

Konuşmasının sonunda kent tarımının önemine vurgu yapan Kirişçi, "Bakanlık olarak kent tarımını önemsiyoruz. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bunun için de sizin ilçenizin de yer aldığı, halen bakir kalma özelliği taşıyan bölümleri olan ilçelerimizi önceleyeceğiz. Buralarda örtü altı yetiştiriciliğini, su ürünleri yetiştiriciliğini ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bunları da destekleyeceğiz. Örtü altı yetiştiriciliğinde jeotermal kaynakları da kullanarak bu enerji maliyetlerini de aşağı çekmiş olacağız" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin programı basına kapalı olarak devam etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'emperyalist' savaş yürütmekle suçladı Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'emperyalist' savaş yürütmekle suçladı
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Ukrayna, Sarıyer, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement