Tarım ve Orman Bakanı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zaman zaman 'bakanlık yapay ete izin verdi' gibi bazı haberler, paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Yapay et bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir" dedi.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 2024 yılının ilk 'Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'na katıldı. Yumaklı, bakanlık olarak, çiftlikten sofraya, gıda güvenirliğinin temini için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi. Yumaklı, "Tüm gayretimiz, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşmasını sağlamak. Bunun için ülkemizin gıda mevzuatını hazırlıyor ve 720 bin işletmede denetimini yapıyoruz. Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde, her yıl ortalama 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yapıyoruz. Planlanmış denetimlere ilave olarak eş zamanlı şekilde sektörel olarak da denetimleri yapıyoruz. Bir takvimimiz var ve bu takvimi takip ediyoruz. Uluslararası standartlara ve altyapıya sahip 41 kamu gıda laboratuvarımızda analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mevzuat hazırlığı, denetim ve analiz görevi yürüten, konusunda uzman, yetkin çalışma arkadaşlarımız var" dedi.

'MEVZUAT HAZIRLAMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Yumaklı, gıda güvenilirliğinde sadece denetleyici değil, aynı zamanda düzenleyici bir bakanlık olduklarını, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nun 2024 yılı ilk toplantısında da Türk Gıda Kodeksi mevzuat taslaklarının nihai değerlendirmesini yapacaklarını belirtti. Yumaklı, gıda güvenilirliğine ilişkin 103 adet Türk Gıda Kodeksi mevzuatı olduğunu söyleyerek, "Hijyen kuralları, resmi kontrol, kayıt ve onay mevzuatı ile 200'ün üzerinde ikincil gıda mevzuatımız bulunmakta. Gıda mevzuatı alt yapımız, dünya standartlarında ve birçok ülkeden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Türk Gıda Kodeksi mevzuat hazırlama ve güncelleme çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Elbette bilimsel verileri ve güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüketici taleplerini titizlikle inceliyor ve değerlendirmeye alıyoruz. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni mevzuatları hazırladığımız gibi mevcuttaki mevzuatları da güncelleyebiliyoruz. Gıda mevzuat çalışmalarında elbette uluslararası düzenlemeleri de dikkate alıyoruz. Bu çalışmalarda üniversiteler, bakanlıklar, sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde çalışıyoruz" diye konuştu.

'LİMON SOSU GİBİ ÜRÜNLERİN ARZINI YASAKLAYACAĞIZ'

Yumaklı, son birkaç ayda tarım alanında yaptıkları devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da 'reform' denilebilecek düzenlemeler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yakın zamanda gıda katkı maddelerinde yaptığımız değişiklikler, bunun bir örneği. Bu kadar ayrıntılı ve detaylı anlatmamızın sebebi özellikle vatandaşlarımızın arka planda gıda ile ilgili yaptığımız çalışmaların onlar tarafından bilinmesini istememiz. Gıda katkı maddeleriyle alakalı düzenlemelerde örneğin peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası gibi yöresel ürünlerde renklendiricileri yasakladık. Yine halkımızın çokça tükettiği baklava, kaymak gibi ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımını yasakladık. Düzenlemelerimizle aynı zamanda tüketicilerimizin yanıltılmasını da önlüyoruz. Taklit ve tağşişin önüne geçmek için adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Daha önce yaptığımız düzenlemeyle, bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız. Burada bu örnekleri vermemizin sebebi de özellikle altını çiziyorum; tüketicilerimizin yanıltılmasını engelleyecek her türlü düzenlemeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

'MEYVE SUYUNDA İLAVE ŞEKER KULLANIMI YASAKLADIK'

Yumaklı, fermente sucuk, çiğ et döner ve kanatlı dönerde kıvam artırıcı ve su tutma özelliği olan gıda katkı maddelerini de yasakladıklarını söyleyerek, "Yine çokça konusu olmuştu; pastırma yüzey kaplamasında renklendiricileri yasakladık. Dondurmanın yenilebilir buzlu ürünlerle karıştırılmaması için ürün adının temel görüş alanında yazılmasını zorunlu hale getirdik. Tüketici sağlığını korumak için ekmek, salça, ayran, peynir, pastırma gibi ürünlerde tuz oranını düşürdük. Meyve suyunda ilave şeker kullanımını yasakladık. Avrupa Birliği ise hala bu düzenlemenin yapılıp yapılmaması konusunda, bunun hayata geçirilmesi konusunda tartışmaya devam etmekte. Yine bitkisel kaynaklı yağlardan gelebilecek trans yağ miktarını yüzde 2 ile sınırladık. Gıdanın enerji ve besin ögelerinin etikette yazılmasını zorunlu hale getirdik. Tabii bunlar, burada sayabildiğim farklı birkaç örnek. Bunlar gibi birçok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

'BÖCEK UNUNA İZİN SÖZ KONUSU DEĞİL'

Yumaklı, zaman zaman 'bakanlık yapay ete izin verdi' gibi bazı haberler, paylaşımlar yapıldığına vurgu yaparak, "Yapay et bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et konusunda herhangi mevzuat çalışması da yoktur, olmayacaktır. Ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz. Hayvan varlığımızı ve mevcut hayvan varlığımızın verimliliğini ve kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Yapay et konusunu tekrar söylüyorum; gündemimize almayacağımızı tekrar ifade ediyorum. Benzer şekilde; bu da bizim son derece yadırgadığımız, doğru olmayan haberlerden bir tanesi, 'bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği' iddiası. Böyle bir izin söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun" diye konuştu.