Tarım ve Orman Bakanı: Bitkisel üretimde yeni bir rekor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,3, sebzeler ve meyvelerde yüzde 0,6, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3 artış gerçekleşti. Toplam 137 milyon tona ulaşmış olduk, 129 milyon ton idi. Bu da ülkemiz için bitkisel üretimde yeni bir rekor demek, bütün zamanların rekoru" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtımı gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, hayvan dağıtımının ardından Kırıkhan ilçesinde inşaatı devam eden Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, ziyaret ve inceleme programlarının ardından Antakya ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, sektör paydaşlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, tarıma dayalı hibe destekli yatırımların arttığını belirterek, "Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında hibeye konu olan yatırımları, projeleri için üst limitlerini çeşitli kategorilerde 2 ve 3 katına kadar, yani minimum 2 kat, maksimum 3 katına kadar da artırmış olduk. Kırsal kalkınma desteklerimizde üreticilerimizin üretimlerini sürdürülebilir bir şekilde yapmalarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu da ülkemiz için bitkisel üretimde yeni bir rekor demek, bütün zamanların rekoru"

TÜİK'in bugün açıkladığı bitkisel üretim istatistiklerine değinen Bakan Yumaklı, "Buna göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,3, sebzeler ve meyvelerde yüzde 0,6, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3 artış gerçekleşti. Toplam 137 milyon tona ulaşmış olduk, 129 milyon ton idi. Bu da ülkemiz için bitkisel üretimde yeni bir rekor demek, bütün zamanların rekoru. Bunları gerçekleştirmiş olan bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Tarımsal üreticiyi belli bir ürünü üretmeye zorlamayacaklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu konuda yanlış anlamalar olabilir zaman zaman. Çiftçimizin ekonomik kazanç sağlayacağı ve ülkemizin de gıda arz güvenliğine tehdit oluşturmayacak, ona yardımcı olacak bir üretim deseninin oluşmasını sağlayacağız" dedi. - HATAY