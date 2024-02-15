Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatını 35-40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını açıkladı. Ülkenin verimli topraklarını işleyen fedakar üreticileri desteklemek için projeler geliştirildiğini belirten Bakan Yumaklı, '2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35-40 milyar dolara çıkarmanın gayreti içerisindeyiz' dedi.

15.02.2024 19:50  Güncelleme: 19:55
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "31 milyar dolara ulaşan gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmanın gayretindeyiz"

AMASYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatını 35-40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını açıkladı.

Ülkenin verimli topraklarını işleyen fedakar üreticileri desteklemek için projeler geliştirildiğini belirten Bakan Yumaklı, "2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35-40 milyar dolara çıkarmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Yaylalar Aydınlansın, Hayvancılık Canlansın, Sütün Kalitesi Artsın Projesi" kapsamında Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen güneş enerji paneli dağıtım töreninde yaptığı göçer hayvancılık yapan üreticilere güneş enerji panellerini teslim eden Bakan Yumaklı, 42 üreticinin yüzde 75 hibe desteğiyle projeden faydalandığını vurguladı. Üreticiler, destekleri dolayısıyla Yumaklı'ya teşekkür etti.

Suluova TDİ Besi OSB'deki iki tesiste incelemede bulunan İbrahim Yumaklı, "Biz istiyoruz ki, ülkemizde üretim sürdürülebilir, verimli olsun. Üreticiler ürettiklerinin ve emeğinin karşılığını alsın" şeklinde konuştu.

Amasya Valiliği'ne ziyarette bulunarak Vali Yılmaz Doruk'tan ildeki tarım ve hayvancılık alanlarında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı'nın temaslarına AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık da katıldı.

Kaynak: İHA

İhracat, Tarım, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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