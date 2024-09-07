Kesme Çiçek Sektörüne Destek Ziyareti

Politika

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 900 dönüm alanda üretimini yapılan kesme çiçek seralarını ziyaret etti. Bakan Yumaklı, kesme çiçekçilik sektörünün 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracata katkıda bulunduğunu söyledi.

Karayolu ile Tokat'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Erbaa ilçesinde Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Erbaa Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, il ve ilçe protokolü karşıladı. Bakan Yumaklı, Erbaa ilçesinde yılda 25 çeşitte 20 milyon dal çiçeğin üretildiği kesme çiçek seralarını ziyaret etti. Nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için 300'ü kadın toplam 400 kişinin eğitime alındığı seralarda incelemelerde bulunarak sektörle ilgili üreticilerle birlikte çiçek topladı.

"8 AYDA 900 BİNE YAKIN DENETİM YAPILDI"

Güvenli gıdaya ulaşma noktasında denetimlerin sürdüğünü 8 ayda 900 bine yakın denetimin yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bu denetimlerimizin devam ettiğini hiç duraksamadan çok farklı ortamlarda da belirttik. 8 ayda 900 bine yakın gıda denetimi yapıldı. Bunların içinde yaklaşık 13 bin 500 işletmeye yaptırımda bulunduk. Bunlara ilişkin yaklaşık 700 milyona yakın ceza kesildi. 310 işletmenin de suç duyurusunda bulunarak yaptırımlara tabi tutuldu. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Gıda güvenliği veya güvenli gıdaya ulaşmak Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın en tabi hakkıdır. Buna ilişkin bunun aksine herhangi bir uygulamada bulunanların her zaman için karşısında olduk. Bunlar denetimlerimizle azaltmaya yok etmeye kararlıyız. Bu noktada tüketicilerimizin yani vatandaşlarımızın en etkili deneti olduğunun bir kez daha altını çizelim. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde güvenilir gıda ile alakalı uygunsuzluklar tespit ettiklerinde Alo 174 hattını kullanarak bize ulaşabilirler. Bu denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir toleransımız yok" diye konuştu.

Kesme çiçekçilik sektörünün gelişeceğini dünyada ürünlerine başvurulan bir merkeze dönüşeceğini söyleyen Bakan Yumaklı şunları ifade etti:

"Tokat Erbaa çok farklı yönüyle ülkemizin gündeminde. Çiçekçilik sektörü çok büyük bir sektör. Genelde Akdeniz havzasında olduğu düşünülür ancak burada bugünkü değeri itibariyle yaklaşık 1 milyar liralık TKDK destekleriyle oluşturulmuş bir yatırım var. Özellikle kesme çiçekçilik noktasında hakikaten Anadolu'da da bu işin yapılabileceğini ekonomik bir değerinin olduğunu gösteren çok önemli bir yatırım bu. Buradaki hem yatırımcıların hem üreticilerin buradaki halkı da içine katarak ekonomik değer oluşturması söz konusu. Türkiye'de yaklaşık 58 bin dekarda süs bitkileri üretimi yapılıyor. Bunun yüzde 70'i dış mekan yüzde 30'u da iç mekan ve kesme çiçek ve farklı oranlarda. Burada oluşan ekonomi yaklaşık 85 ülkeye 105 milyon dolarlık bir ihracatae katkıda bulunuyor. Bizim amacımız coğrafyası iklim şartları ya da toprak şartları uygun olan çok farklı şehirlerde bunun gelişmesini sağlamak. Tokat bu anlamda hem iklimi anlamında hem toprağı itibariyle hem de bunları yapmakla alakalı kararlılığı itibariyle son derece önemli. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde de bu yatırımlar gelişecek ve kesme çiçekçilik konusunda dünyada kendisinin ürünlerine başvurulduğu merkezlerden birisi haline gelecektir. Ben hem yatırım yapanları, hem üretim yapanları tekrar tekrar tebrik ediyorum ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA