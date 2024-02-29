Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırşehir\'de tohum dağıtım programına katıldı

Kırşehir'de Tarım Arazileri Kullanımı Etkinleştirilmesi Projesi içerisinde yer alan 'Tohum Dağıtım' programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli ve milli tohum üretimi için firmaların çalıştığını söyledi.
Ziyaretlerine Kırşehir Valiliğinde şeref defterini imzalayarak başlayan Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yaptığı konuşmada, "Güçlü bir Türkiye istiyorsak bunun yolu güçlü tarımdan geçer. Dolayısıyla hep beraber, el ele omuz omuza vererek inşallah biz bu hedeflerin tamamına ulaşacağız. Ben üretim yapan bu ülkeye katkı veren, kim olursa olsun hepsinin başımızın üzerinde yeri olduğunu bir kez daha sizlerin huzurunda ifade istiyorum. Üreten herkesten Allah razı olsun" dedi.
Üretim yapan çiftçilerle buluşulacağını aktaran Bakan İbrahim Yumaklı, "Siz bir dönümlük yere ektiğiniz tohumdan 300 kilogram yerine 400 kilogram alabilecek bir potansiyele sahipseniz ve başlangıç noktası tohumsa bunun da temel şartı o tohumun sertifikalı olması. Önümüzdeki dönem için en çok duyduğunuz ve bundan sonra da duymaya devam edeceğiniz hususlardan bir tanesi de üretim planlaması. Türkiye'nin kendi vatandaşını gıda arz güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşatmayacak bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Hatta daha fazlasını da yapabilir. Ülkeye gelen turistlerin, misafirlerin ihtiyacını karşılayabilir. ve bunların da ötesinde ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmak mümkün. Geçtiğimiz yıl bu rakam 31 milyar dolar oldu. Bunlar hep sizin sayenizde, sizin ürettiğiniz ürünlerden oldu. Biz istiyoruz ki daha fazlası olsun. ve elde edilen bu refahtan herkes eşit bir şekilde faydalanmış olsun inşallah. Bugün beş yüz çiftçimize yüzde altmış hibeli olarak sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumunu 575 çiftçimize yüzde 50 hibeli olarak yerli ve milli nohut tohumunu dağıtmış olacağız" diye konuştu.
Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından Kırşehirli çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı. - KIRŞEHİR
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