Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Mardin\'de Tuz Çalısı Tesislerini İnceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de Tuz Çalısı Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yumaklı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi'ni inceleyerek, kurumun müdürü Menduh Dinler'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de tarımsal üretimi artırmak adına çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ve il müdürlüğü bünyesinde 127 dekarlık alanda fidan yetiştirme çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Bölgede badem, bıttım, fıstık ve nar gibi yöreye özgü ürünlerin fidanlarının yetiştirileceğini kaydeden Yumaklı, kullanılmayan veya ekonomiye kazandırılmayan arazilerde bu bitkilerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"Bu yıl 3 milyon, gelecek yıl 6 milyon tuz çalısı üretilecek"

Bakan Yumaklı, bu yıl 3 milyon, gelecek yıl ise 6 milyon tuz çalısı üretileceğini belirterek, "Ancak iklim değişikliğinin bize getirdiği farklı bir dayatma da var, meralarımızla ilgili. Buralara yaptığımız maliyetler, masraflar bir süre sonra bizi tekrar başa getiriyordu. Tuz çalısı, meralarda ekilmek üzere yetiştiriliyor. Her türlü toprak şartlarında, tuzlu toprak şartlarında, kuraklıkla alakalı sorunlu olan yerlerde bile yetişebilen bir mera çalısı bu. Özellikle küçükbaş hayvanların çok severek tükettiği ve besin değeri olarak da yüksek bir bitki. Erozyonla mücadelede de yine erozyona karşı önemli bir direnç sağlayan bitki. Hayvancılık için ekonomik bir yönü var. İklim değişikliğinin dayattığı her türlü şarta göre tarımsal üretimin her alanında yeni projeler ve yeni yaklaşımlar getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Tuz çalısı bitkisinin de Türkiye'de mera ıslahları ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi konusunda son derece önemli olacağına işaret eden Yumaklı, bu yıl 3 milyon, gelecek yıl da 6 milyon tuz çalısı fidanı üreteceklerini bildirdi.

"Son 25 yılda 25 milyon dekar mera ıslah edildi"

Bu projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yumaklı, tuz çalısının yanı sıra bozkır otu, nohut geveni gibi farklı mera yem bitkilerinin de üretileceğini aktardı. Yumaklı, son 25 yılda 25 milyon dekarı da ıslah ettiklerini sözlerine ekledi.

Bu projenin gerçekleştiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Yumaklı, bu bitkinin yanı sıra mera yem bitkisi olarak bozkır otu, nohut geveni gibi farklı türlerin de yetiştirilmesini sağlayacaklarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 25 yılda 25 milyon dekarı ıslah ettik. 2025 yılında 2,6 milyon dekarlık alanı bu anlamda ıslah etmiş olacağız. Her bölgenin kendine özgü şartları var. Başta su konusu olmak üzere çok dikkatli olmamız gereken hususlarda da özellikle iklim dirençli bitkilerin yetiştirilmesi konusuna azami gayret sarf ediyoruz. Mera ıslahına Dünya Bankası projesiyle 1,5 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Gölgelikler, sıvatlar, sondajla su çıkarılması gibi özellikle hayvancılık yapan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bu bütçeden pay ayıracağız. Çadırlar, güneş panelleri, süt sağım makineleri, cihazlar gibi 1,5 milyar liralık rakamı tamamen bu alanda kullanacağız".

Mardin'e 208 milyar liralık yatırım

Mardin'e son 23 yılda tarım, orman ve su alanlarında 208 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını belirten Yumaklı, kentte 54 sulama ve su eseri bulunduğunu ifade etti. Mardin'in başarısını daha ileriye taşımak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Bugün içinde bulunduğumuz bu alanın oluşmasında gayret sarf edem valiliğimiz, bunlarla ilgili çalışmalarda destek olan il başkanlığımıza, milletvekillerimize ve tüm bakanlık personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MARDİN