Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su rezervuarları üzerindeki güneş enerjisi sistemi verimli ve çevreci

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su rezervuarı üzerinde yaptığımız güneş enerjisi sistemi temiz bir enerji. Karada yapılan enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimli. Bu rezervuarlardaki elbette belli bir planlamayla yapılacak. Yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacı ile ilgili baskıyı da azaltacak." dedi.
Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkisinde Keban Barajı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde (GES) incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, illeri ziyaret ettiklerini, bugün de tarımsal üretim için son derece önemli illerden biri olan Elazığ'da bulunduklarını söyledi.
Elazığ'daki Keban Barajı'nın elektrik üretimi ve sulama için önemli su rezervuarlarından biri olduğunu kaydeden Yumaklı, sulama projelerinin ülkede yaygınlaştırılması için projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.
Yumaklı, şöyle konuştu:
"Sulama projeleri için özellikle şu an içinde bulunduğumuz alanı düşündüğümüzde baraj ile sulanacak olan alanların arasındaki kot sebebiyle bu sulamaların pompaj sistemiyle yani bir enerjiyle yapılması gerekiyor. Bu da yaklaşık yüzde 40'lık bir ilave maliyet demektir. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir AR-GE çalışması başlattı. Türkiye'de su rezervuarlarının üzerinde güneş enerjisi sistemi kurulumu daha önce bir kaç kez küçük çaplı yapılmış. Ancak sisteme elektrik verecek hale gelmemiş. Bulunduğumuz alan AR-GE çalışması neticesinde sisteme elektrik verecek hale getirilmiş. 1 megavatlık bir elektriği sisteme vererek karadaki 2 megavatlık güneş enerjisi sisteminin de entegre olarak bu alandaki sulamanın yaklaşık yarısının enerjisini sağlar duruma gelmiştir."
Sistemin önemli olduğunu kaydeden Yumaklı, "Su rezervuarı üzerinde yaptığımız güneş enerjisi sistemi temiz bir enerji. Karada yapılan enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimli. Bu rezervuarlardaki elbette belli bir planlamayla yapılacak. Yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacı ile ilgili baskıyı da azaltacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı, bunun bütün ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.
"Türkiye'deki bütün içme suyu hariç, su rezervuarlarının, barajların, göletlerin elbette belli bir seviyede olması gerekir. Yüzde 10'unu bile kullandığımızda Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının 4'te 1'ini karşılama potansiyeline sahip. Elbette bu konu teorik bir konu." ifadelerini kullanan Yumaklı, pratikte de başarılı örnekten hareketle bunun geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Özellikle Kuzova pompaj sulaması için ilave bir 3 megavatlık kurulumla birlikte enerji ihtiyacının tamamını sağlayacağız. Bundan sonraki dönem için özellikle iklim değişikliğinin etkisi yine bu sistemin suyun buharlaşmasıyla alakalı sağlayacağı ciddi katkıyı da düşünerek bu projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Özellikle belli bir aşamadan sonra yaptığımız sulama sistemlerinin tamamını kapalı sulama sistemi yapıyoruz, eğer mümkünse cazibe sulamayla birlikte. Elbette tarım için çok önemli olan suyun verimliliğe olan katkısını sağlayarak üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. Ancak bu alanlarda olduğu gibi kot farkı sebebiyle eğer bir elektrik enerjisi ihtiyacı olmuş ise bu uygulamalarla birlikte inşallah bundan sonraki dönemde de sulama projelerine ağırlık vereceğiz. Bu önemli projenin pilot uygulamasının yapıldığı Elazığ'a, bütün ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."
Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ahmet Gümen ve Ebubekir Gizligider, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkanı adayı Şahin Şerifoğulları, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Politika › Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su rezervuarları üzerindeki güneş enerjisi sistemi verimli ve çevreci - Son Dakika
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 192 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak ve uyuşturucu maddeleri adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?