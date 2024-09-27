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Politika

Tarımda Avrupa 1'incisi Türkiye

Tarımda Avrupa 1\'incisi Türkiye

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci olduğunu açıkladı.

27.09.2024 18:21
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'TARIMSAL HASILADA AVRUPA 1'İNCİSİYİZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın 'Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden birisi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 9'uncu sırada olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Bu rakamlar ilgili uluslararası kurumlar tarafından zaman zaman yayınlanıyor. Merak edenler, mutlaka takip ediyordur. Tarımsal üretimin stratejik öneminin arttığı bu dönemde bu potansiyelimizi korumak, rekabet gücümüzü de artırmak zorundayız. Bunun için de yeni politikalar üretmek gerekir. İşte bizler de bunu yaptık. Türkiye'nin geleceğine dair bir şeyler tasavvur ediyorsanız, elinizdeki araçları ve kaynakları uygun bir şekilde kullanmak durumundasınız. Biz de elimizdeki bu kaynakları, destekleri, sözleşmeli üretim ve diğer konular başta olmak üzere yeniden nasıl gündeme getirir ve hedeflere ulaşırız diye düşündük ve en önemli araç olan desteklerden başladık" diye konuştu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: DHA

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