Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Tarsus ilçesine fuar ve kongre merkezi kazandıracaklarını belirterek, "Tarihi ve kültürel mirasıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tarsus, Çukurova Uluslararası Havalimanının açılması ile birlikte çok daha hareketli günler yaşayacak. Ticaret ve turizm trafiğinin kesişim noktası olan Tarsus'u, ekonomik bir cazibe merkezi yapmak için, içerisinde konaklama, kongre ve fuar merkezleri bulunan modern ve uluslararası bir tesis inşa edeceğiz" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Soydan, Tarsus ilçesinde fabrika ve STK ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geldi. Soydan, yaptığı açıklamada, Mersin'in ilçeleri ile birlikte kalkınacağını vurgulayarak, "Hedefimiz, göreve geldiğimiz an itibariyle her bir vatandaşımıza eşit ölçüde hizmet etmektir. Bunu da ilk günden beri ortak akıl ile yapacağımızı ifade ediyoruz. Bu anlamda STK'ların önemini biliyor ve Mersin'in her köşesinde kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Büyük umutlarla güzel günlere uyanacağız ve hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
"Ürünlerimize katma değer sağlayacağız"
Mersin'in limanı ve lojistiğine de dikkat çeken Soydan, "Transferleri sağlayacak bir lojistik tesis yapacağız. Kentimizde çok önemli tarım ürünleri var. Tarsus Kongre ve Fuar Merkezi ile Lojistik Merkezini entegre ederek ürünlerimize katma değer sağlayacağız. Mutfağımız çok iyi, coğrafi işaretli yiyeceklerimiz var. Marka olmuş, kentimizi Türkiye'ye ve dünyaya gastronomi alanında tanıtan işletmelerimiz var. Lojistik, tarım, kongre merkezi, havalimanı ve gastronomiyi bir bütün olarak düşünüyoruz" diye konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Tarsus'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak - Son Dakika
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