Tarsus'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarsus'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak

Tarsus\'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Tarsus ilçesine fuar ve kongre merkezi kazandıracaklarını belirtti. Tarsus'un ticaret ve turizm trafiğinin kesişim noktası olduğunu vurgulayan Soydan, modern ve uluslararası bir tesis inşa edeceklerini söyledi.

19.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Tarsus ilçesine fuar ve kongre merkezi kazandıracaklarını belirterek, "Tarihi ve kültürel mirasıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tarsus, Çukurova Uluslararası Havalimanının açılması ile birlikte çok daha hareketli günler yaşayacak. Ticaret ve turizm trafiğinin kesişim noktası olan Tarsus'u, ekonomik bir cazibe merkezi yapmak için, içerisinde konaklama, kongre ve fuar merkezleri bulunan modern ve uluslararası bir tesis inşa edeceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Soydan, Tarsus ilçesinde fabrika ve STK ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geldi. Soydan, yaptığı açıklamada, Mersin'in ilçeleri ile birlikte kalkınacağını vurgulayarak, "Hedefimiz, göreve geldiğimiz an itibariyle her bir vatandaşımıza eşit ölçüde hizmet etmektir. Bunu da ilk günden beri ortak akıl ile yapacağımızı ifade ediyoruz. Bu anlamda STK'ların önemini biliyor ve Mersin'in her köşesinde kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Büyük umutlarla güzel günlere uyanacağız ve hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Ürünlerimize katma değer sağlayacağız"

Mersin'in limanı ve lojistiğine de dikkat çeken Soydan, "Transferleri sağlayacak bir lojistik tesis yapacağız. Kentimizde çok önemli tarım ürünleri var. Tarsus Kongre ve Fuar Merkezi ile Lojistik Merkezini entegre ederek ürünlerimize katma değer sağlayacağız. Mutfağımız çok iyi, coğrafi işaretli yiyeceklerimiz var. Marka olmuş, kentimizi Türkiye'ye ve dünyaya gastronomi alanında tanıtan işletmelerimiz var. Lojistik, tarım, kongre merkezi, havalimanı ve gastronomiyi bir bütün olarak düşünüyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Serdar Soydan, Tarsus, Mersin, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarsus'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna sinir krizi geçirdi Eşi tarafından uyarılan Yunus Emre’nin sözleri dikkat çekti Survivor yarışmacısı Aleyna sinir krizi geçirdi! Eşi tarafından uyarılan Yunus Emre'nin sözleri dikkat çekti
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:48:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement