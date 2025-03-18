Tatar'dan Cenevre'de Kıbrıs için İşbirliği Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Tatar'dan Cenevre'de Kıbrıs için İşbirliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki devletin işbirliği için açılımlar yapılacağını belirtti.

18.03.2025 14:23
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de yaptığı açıklamada "İki devletin işbirliğine yönelik bir takım açılımlarımız olacak. İnşallah onlar da her iki tarafın da faydasına olacak bir takım şeylerin yapılmasına ilişkin gerekli hassasiyetleri gösterecekler" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu toplantının ikinci gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Tatar görüşmesinin ardından basına ayak üstü açıklama yaptı. Yapıcı ve pozitif bir görüşme olduğunu kaydeden Tatar, "İleriye bakıyoruz. Söyleyeceklerimizi söylemeye devam ediyoruz. Bu platformda bize bu fırsatı veren Guterres'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğunluğun içerisinde Kıbrıs'a zaman ayırması ve bize söyleyeceklerimize yönelik fırsat vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Çeşitli kesimlerin 'bir değişiklik olmayacağı, bir şey çıkmayacağı' yönündeki eleştirilerini dile getiren Tatar, "Bir şey çıkacak diye gelmedik. Zaten bunu herkes biliyor. Ama diyalog, iletişim ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu, beklentilerini, 60 yıldır üzerimizde uygulanmakta olan acımasız ambargo ve izolasyonları, kısıtlamalar, engellemeleri her türlüsünü söylememize bir fırsat veriliyor. Dolayısıyla bunları en iyi medeni bir şekilde ifade ediyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar "Kendilerine bizlerin de bir aslı unsur olduğumuzu, Kıbrıs'ta gerçekten egemenlik haklarımızla ayrı bir halk olduğumuzu ve dolayısıyla bugünün dünyasında, bugünün çağdaş değerleriyle bizlerin de artık bir şeylerin, bizlerin de bir şey alması gerektiğini. Biz kaçmıyoruz iletişimden. Asla geri dönmeyeceğiz. Kıbrıs'ın gerçekleri vardır. Kıbrıs'ın gerçekleri de hepinizin malumudur. Dünya da biliyor. Dolayısıyla onlardan adım atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatar, ayrıca Kıbrıs meselesine ilişkin uluslararası toplumun adım atması gerektiğini belirterek, "Biz buraya iş birliği arayışları içerisinde her iki halkın faydasına. bir şeyleri başarmak için geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda açılım yapmaya hazır. Hem Kıbrıs Türkü'nün hem Kıbrıs'ın hayrına olacaktır. Enerji, kablo, su, düzensiz göç, kriminal meseleler de iş birliği meselesidir. Bunlara kim karşı çıkabilir ki? Bunlara karşı çıkan bir kez daha kendi konumunu düşünmeli. Biz gerçekçiyiz ve geleceğe yapıcı ve makul bir şekilde bakmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeni açılımlar

Tatar, bir basın mensubunun "Yeni bir öneri koyacak mısınız masaya" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"İki devletin işbirliğine yönelik bir takım açılımlarımız olacak. İnşallah onlar da her iki tarafın da faydasına olacak bir takım şeylerin yapılmasına ilişkin gerekli hassasiyetleri gösterecekler. Kapılar da dahil"

"Neden, Haspolat ve Akıncılar kapıları açılmasınİ?"

Kıbrıs'ta 9 kapı olduğunu meselenin Erenköy'den geçmek olmadığını kaydeden Tatar, "Trafiğin yüzde 60'ı Metehan'dandır. Güney tarafında 3 kapı var. Poli bölgesinden Lefkoşa'ya kolay geçsinler diye açıldı. Her kapının belki de yılda 500 milyon dolar hem bize hem onlara maliyeti vardır. Her kapının bir maliyeti var. İstatistiklere baktığınız da üç kapı bir işe yaramıyor. Neden, Haspolat ve Akıncılar kapıları açılmasın? Bunların cevabını versinler" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tatar'dan Cenevre'de Kıbrıs için İşbirliği Açıklaması - Son Dakika

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