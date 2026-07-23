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Tatar: KKTC var olmak zorundadır

Tatar: KKTC var olmak zorundadır
23.07.2026 22:40
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için iki devletli modelin şart olduğunu vurguladı. 1974 Barış Harekatı'nın ardından kurulan KKTC'nin bağımsızlığının korunması gerektiğini belirten Tatar, Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözümün ancak iki devletli bir modelle mümkün olduğunu belirterek, "KKTC var olmak zorundadır. Bu kadar büyük bir mücadelenin boşa çıkmasına kimse müsaade edemez" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) konferans salonunda "Kıbrıs Türkü'nün Milli Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın 307 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kaldığını belirterek, adada istikrarın Osmanlı döneminde sağlandığını söyledi. Kıbrıs Türklerinin sıkıntılarının 1878 yılında adanın İngiltere'ye kiralanmasıyla başladığını ifade eden Tatar, İngiltere'nin Yunanistan'a verdiği destek nedeniyle Kıbrıs'ın da Yunanistan'a bağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Kıbrıs Türklerinin anavatan Türkiye'nin desteğiyle bugüne kadar varlığını koruduğunu belirten Tatar, 1955 yılından sonra verilen mücadelenin ve Türkiye'nin garantörlük hakkını elde etmesinin tarihi önem taşıdığını söyledi.

"Türkiye'nin müdahalesi bugünün temellerini attı"

Rumların Enosis hedefi ile çok sayıda Kıbrıs Türkünü şehit ettiğini kaydeden Tatar, Türkiye'nin müdahalesiyle bugünkü KKTC'nin temellerinin atıldığını ifade etti. 1974 Barış Harekatı'nın ardından önce otonom yönetimin, ardından federal yapının oluştuğunu, 1983 yılında ise KKTC'nin ilan edildiğini hatırlatan Tatar, "Bugün KKTC 43 yaşındadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler Türkiye açısından adanın stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Doğu Akdeniz'de mavi vatandaki ve gök vatandaki haklarımızdan vazgeçmemiz doğru olmaz. Anavatan, yavru vatan, mavi vatan ve gök vatan anlayışıyla geleceğe güçlü adımlarla yürümeliyiz" dedi.

"Türkiye ile iş birliği büyük önem taşıyor"

Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik, enerji ve siyasi iş birliğinin önemine dikkat çeken Tatar, milli beka ve gelecek nesiller açısından KKTC'nin yaşatılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'na üyeliğin tarihi bir adım olduğunu ifade eden Tatar, "2022 yılında Türkiye'nin gayret ve destekleriyle Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olarak tarih yazdık. Buradan da tüm dünyaya önemli mesajlar verilmiştir" diye konuştu.

"KKTC var olmak zorundadır"

KKTC'nin Kıbrıs Türklerinin geleceğinin ve varlığının teminatı olduğunu vurgulayan Tatar, gelecek nesillere güçlü bir cumhuriyet bırakmak için çalıştıklarını belirtti. Kıbrıs'ta iki ayrı halk bulunduğunu ve çözümün iki devletli modelden geçtiğini ifade eden Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma ancak iki devletli bir anlaşmayla olur. Eğer anlaşma olmaz ise Kıbrıs Türkü Anavatan'ın desteğiyle vatanına, toprağına, gök vatanına, mavi vatanına ve milletine sahip çıkacaktır. KKTC büyük bir mücadelenin eseridir. İki devletli siyaset Türkiye'nin desteğiyle milli siyaset haline gelmiştir" dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de KKTC ziyaretlerinde iki devletli çözüm vizyonunu uluslararası kamuoyuna bir kez daha dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Konferansa KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra ALTSO Başkanı Eray Erdem, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika Tatar: KKTC var olmak zorundadır - Son Dakika

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