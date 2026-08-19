Tatbikat Süresi Kısaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatbikat Süresi Kısaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatı, Trump'ın talimatıyla 27 Ağustos'tan 21 Ağustos'a çekildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile yürütülen 2026 Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "ABD tarafının önerisi" üzerine süre ve ölçeğinin değiştirildiğini açıklayarak tatbikatın planlandığı gibi 27 Ağustos'ta değil, 21 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ve ABD'nin 17-27 Ağustos tarihleri arasında bölgede gerçekleştireceği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na değinerek ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltması talimatı verdiğini açıklamıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile yürütülen 2026 Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "ABD tarafının önerisi" üzerine süre ve ölçeğinin değiştirildiğini açıkladı. Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jon-Un ile "çok iyi anlaştığını" gerekçe göstererek ortak tatbikatlsrın süresinin azaltılmasını istemesinin ardından alınan kararla tatbikatın planlandığı gibi 27 Ağustos'ta değil, 21 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi. Tatbikatların ortak saha eğitimlerinin kısmen küçültüleceği belirtilerek bu küçültmenin ayrıntılarının tartışılmakta olduğu bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Koreli ve ABD'li yetkililerin Trump'ın planlarından önceden haberdar olmadığını söyledi.

Trump, ABD'ye İran konusunda "hayır" diyen Güney Kore'yi eleştirmişti

Trump, hafta sonu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Bu tatbikatlar sadece maliyetli olmakla kalmıyor, bu maliyetlerin büyük bir kısmı (her zamanki gibi!) ABD tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda tamamen uygunsuz ve düşmanca bir mesaj da veriyor. Konuyla pek ilgisi olmasa da kısa süre önce Güney Kore Devlet Başkanı'ndan İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve onlar da 'Hayır, teşekkürler!' dediler." İfadelerini kullanmıştı. Pazartesi günü ise Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yapan Trump, kararını Güney Kore'nin İran konusunda ABD'ye yardım etmeyi reddetmesiyle ilişkilendirmişti. Trump, "Orada, komşunuz Kim Jong-Un'dan sizi korumak için 39 bin askerimiz var, ama siz İran'daki çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyeceksiniz. Bu tuhaf" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güney Kore, Politika, Ağustos, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Tatbikat Süresi Kısaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu

12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:37:31. #7.12#
SON DAKİKA: Tatbikat Süresi Kısaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.