Tatbikat Süresi Kısaldı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile yürütülen 2026 Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "ABD tarafının önerisi" üzerine süre ve ölçeğinin değiştirildiğini açıklayarak tatbikatın planlandığı gibi 27 Ağustos'ta değil, 21 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ve ABD'nin 17-27 Ağustos tarihleri arasında bölgede gerçekleştireceği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na değinerek ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltması talimatı verdiğini açıklamıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile yürütülen 2026 Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "ABD tarafının önerisi" üzerine süre ve ölçeğinin değiştirildiğini açıkladı. Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jon-Un ile "çok iyi anlaştığını" gerekçe göstererek ortak tatbikatlsrın süresinin azaltılmasını istemesinin ardından alınan kararla tatbikatın planlandığı gibi 27 Ağustos'ta değil, 21 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi. Tatbikatların ortak saha eğitimlerinin kısmen küçültüleceği belirtilerek bu küçültmenin ayrıntılarının tartışılmakta olduğu bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Koreli ve ABD'li yetkililerin Trump'ın planlarından önceden haberdar olmadığını söyledi.

Trump, ABD'ye İran konusunda "hayır" diyen Güney Kore'yi eleştirmişti

Trump, hafta sonu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Bu tatbikatlar sadece maliyetli olmakla kalmıyor, bu maliyetlerin büyük bir kısmı (her zamanki gibi!) ABD tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda tamamen uygunsuz ve düşmanca bir mesaj da veriyor. Konuyla pek ilgisi olmasa da kısa süre önce Güney Kore Devlet Başkanı'ndan İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve onlar da 'Hayır, teşekkürler!' dediler." İfadelerini kullanmıştı. Pazartesi günü ise Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yapan Trump, kararını Güney Kore'nin İran konusunda ABD'ye yardım etmeyi reddetmesiyle ilişkilendirmişti. Trump, "Orada, komşunuz Kim Jong-Un'dan sizi korumak için 39 bin askerimiz var, ama siz İran'daki çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyeceksiniz. Bu tuhaf" ifadelerini kullanmıştı.