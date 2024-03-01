Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, Kızılcabölük Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, Kızılcabölük Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti

Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, Kızılcabölük Mahallesi\'ndeki esnafları ziyaret etti

Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Kızılcabölük Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlardan tam destek alan Başkan İnamlık seçim çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

01.03.2024 12:34  Güncelleme: 12:39
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Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Kızılcabölük Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlardan tam destek alan Başkan İnamlık seçim çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

İlçede hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmaları ile her kesimden vatandaşın takdirini toplayan Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık; "Bugüne kadar hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda Kızılcabölük Mahallemizi birçok hizmetle buluşturarak, vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduk. Cazibesi ve marka değeri her geçen gün artan ilçemizi yönetirken esnaflarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız istişareleri çok kıymetli buluyoruz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi tek tek hemşehrilerimizle paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte el ele vererek daha güzel ve yaşanabilir Tavas için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Şehir ekonomisinin bel kemiği olan esnafımız bizim için çok değerli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, Kızılcabölük Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, Kızılcabölük Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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