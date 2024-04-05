Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık Mazbatasını Aldı

Politika

Tavas Belediye Başkanlığı yarışında seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Kadir Tatık mazbatasını aldı. Devri teslim töreninde konuşan Başkan Tatık, "Tavas halkı bana inandı, güvendi. Bende onların bana verdiği sorumluluğu 5 yıl boyunca kendi namusum gibi taşıyacağım" dedi.

31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimlerinde Denizli'nin Tavas ilçesinde oyların ekseriyanını alarak kazanan CHP'li Kadir Tatık oldu. Tavas Adliye binasında düzenlenen törenle Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, mazbatasını Tavas İlçe Seçin Kurulu Başkanı Hakim Ayşe Çakır'dan aldı. Ayrıca 9 CHP'li belediye meclis üyesi de mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde yoğun vatandaş kalabalığı olması da dikkatlerden kaçmadı.

Mazbata alımının ardından Başkan Tatık ve beraberindekiler Tavas Belediye Binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra başkanlık makamında önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Başkan Tatık'a çiçek ve mühür takdimi etmesiyle devir teslim töreni gerçekleşti.

"Bana verilen sorumluluğu 5 yıl boyunca kendi namusum gibi taşıyacağım"

Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Hüseyin İnamlık, "Mührü sana teslim ediyorum, sana emanet. Tavas için her türlü desteğe hazırız" dedi.

Mutlu olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu işin tadı sadece bugün. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Çok mutluyum. Tavas halkı bana inandı, güvendi. Bende onların bana verdiği sorumluluğu 5 yıl boyunca kendi namusum gibi taşıyacağım. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceğim. Seçim çalışmaları sırasında söylediğim tüm vaatlerimin arkasındayım. Büyükşehir Belediye Başkanım ile koordineli bir şekilde tüm Tavas'a hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ