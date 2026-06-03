Başkan Tatık'tan tütün emekçilerine sabah ziyareti - Son Dakika
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Başkan Tatık'tan tütün emekçilerine sabah ziyareti

Başkan Tatık\'tan tütün emekçilerine sabah ziyareti
03.06.2026 11:12  Güncelleme: 11:13
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tütün dikimi yapan çiftçileri tarlada ziyaret ederek sabah çayında bir araya geldi, üreticilere bereketli sezon diledi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tütün dikimi yapan çiftçilerle bir araya gelerek sabah çayında emekçilerle buluştu. Çiftçilerle sohbet eden Tatık, üreticilere bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçede tütün dikimi yapan çiftçileri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden Başkan Tatık, tütün emekçileriyle çay içip sohbet ederek onların talep ve görüşlerini dinledi. Samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette üreticilerle aynı sofrayı paylaşan Tatık, tarımsal üretimin ve emeğin önemine dikkat çekti. Tütün dikim sezonunda çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Tatık, üreticilerin alın terinin ilçe ve ülke ekonomisi için büyük değer taşıdığını ifade etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Tatık, "Geldiğimiz yer de belli, gönlümüzün durduğu yer de Sabah çayımızı tütün emekçilerimizle birlikte içtik. Bir bardak demli çayın yanına birkaç ceviz ekleyince tadı başka oluyor. Hele o çaya alın teri, emek ve samimiyet karışmışsa, dünyanın en güzel sofrasına dönüşüyor. Toprağa emek veren, üretimiyle memleketimize değer katan tüm tütün emekçilerimize bereketli ve hayırlı bir sezon diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kadir Tatık, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Tatık'tan tütün emekçilerine sabah ziyareti - Son Dakika

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