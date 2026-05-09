Tavas Belediye tarafından hayata geçirilen 10 proje için toplu açılış töreni düzenlendi

Tavas Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal tesis ve projelerin toplu açılış ile temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas'ın gelirini yine Tavas halkına sunacağız" dedi.

Tavas Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı sosyal tesis ve projelerin toplu açılış ile temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tavas Bağlar Mesireliği'nde düzenlenen programda vatandaşlar, mahalle muhtarları ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Program kapsamında Baharlar Mahallesi Sosyal Tesis, Güzelköy Mahallesi Sosyal Tesis, Keçeliler Mahallesi Sosyal Tesis, Karahisar Mahallesi Sosyal Tesis, Karahisar Mahallesi Aile Çay Bahçesi, Kızılcabölük Baklava İmalathanesi, Sanayi Üstü Park Alanı, Tekkeköy Mahallesi Sosyal Tesis ve Paintball Sahası'nın toplu açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca Çiftlik Mahallesi Sosyal Tesis'in de temel atma töreni yapıldı.

Törende konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 2024 seçimlerinde Tavas için yeni bir anlayış hayal ettiklerini belirterek, "Nezaket, ortak payda ve Tavas özelinde hizmet anlayışıyla yola çıktık. Tavas halkı bize büyük bir destek verdi. Tek gayemiz Tavas'ın gelirini yine Tavas halkına sunmak ve halkımızla birlikte olmaktı" dedi.

Makamın değil halkın gönlündeki yerin önemli olduğunu vurgulayan Tatık, "Bizim için koltuğun büyüklüğü değil, halkın gönlündeki büyüklüğümüz önemli. Halkın gönlünde ne kadar varsak o kadar iyi belediye başkanıyız" ifadelerini kullandı.

Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tatık, diyetisyen hizmeti, drone ile ilaçlama çalışmaları ve toprak analiz cihazı gibi uygulamalarla vatandaşlara farklı alanlarda hizmet sunduklarını söyledi.

İlçede devam eden altyapı ve yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Tatık, "Biz gerçekten yüzyılın altyapısını yapıyoruz. Su borularından yağmur hattına kadar tüm çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" diye konuştu.

Çarşı merkezinde planlanan yaklaşık 400 milyon liralık proje sürecinde kentsel sit alanı kararları nedeniyle çeşitli engellerle karşılaştıklarını dile getiren Tatık, buna rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda Tavas'ın kültürel değerleriyle Türkiye'de adından söz ettireceğini ifade eden Tatık, "Tavas; zeybeğiyle, baklavasıyla, koyun yoğurduyla, pidesiyle ve mert insanıyla Türkiye'nin en bilinen ilçelerinden biri olacak" dedi.

Yoğun katılımın olduğu program, açılışı yapılan tesislerin gezilmesi ve temel atma töreninin ardından sona erdi. - DENİZLİ