Tavas\'ta Zeybekler Günü Coşkuyla Kutlandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir, "İşgale karşı Anadolu'daki ilk bağımsızlık ateşinin yakıldığı ilçelerden birisi olan Tavas'ta Zeybek kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Tavas Belediye Meclisi tarafından Müftü Cennetzade Tahir Efendi öncülüğünde işgale karşı Anadolu'da ilk ilçe mitinglerinden birisinin düzenlendiği 16 Mayıs 1919 günü, 2016 yılında "Zeybekler Günü" olarak ilan edilmişti.

16 Mayıs Zeybekler Günü, bu yıl da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçe protokolünün de hazır bulunduğu törende Milli Mücadele ruhunun simgesi Zeybekleri anmak ve tarihe sahip çıkmak adına Atatürk anıtına çelenk sundu.

Tören sonrasında Zeybeklerle birlikte fotoğraf çektiren Başkan Kadir Tatık, "Tavas'tan yükselen bağımsızlık ateşi, Müftü Cennetzade Tahir Efendi öncülüğünde 16 Mayıs 1919 sabahı halkı bir araya getirmiş, işgale karşı Anadolu'daki ilk ilçe mitinglerinden biri düzenlenmiştir. Bu güçlü direnişin hatırasını yaşatmak amacıyla Tavas Belediye Meclisimizin 03 Kasım 2016 tarih ve 2016/12-189 sayılı kararı ile 16 Mayıs, Zeybekler Günü olarak ilan edilmiştir. Bu değerli günü her yıl aynı kararlılıkla anmaya ve Zeybek kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi. - DENİZLİ