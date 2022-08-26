Görevden alınan Tayland Başbakanı Chan-ocha, savunma bakanı olacak - Son Dakika
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Görevden alınan Tayland Başbakanı Chan-ocha, savunma bakanı olacak

26.08.2022 10:40
Görevden alınan Tayland Başbakanı Chan-ocha, savunma bakanı olacak

Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından görev süresi sınırının yasal incelemesinin sonucu belli olana kadar görevden uzaklaştırılan Başbakan Prayuth Chan-ocha'yı, savunma bakanı olarak göreve devam edeceğini duyurdu.

Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından görev süresi sınırının yasal incelemesinin sonucu belli olana kadar görevden uzaklaştırılan Başbakan Prayuth Chan-ocha'yı, savunma bakanı olarak göreve devam edeceğini duyurdu.

Tayland'da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Chan-ocha'nın görevi bırakmaması ülke genelinde protestolara neden olmuş, Tayland Anayasa Mahkemesi Başbakan Prayuth Chan-ocha'yı görev süresi sınırının yasal incelemesinin sonucu belli olana kadar görevden uzaklaştırmıştı. Prayuth Chan-ocha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevine savunma bakanı olarak devam edeceğini söyleyerek, "Ülkem ve Tayland halkı için savunma bakanı olarak görevimi ve sorumluluğumu her gün yerine getirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Wissane Krea-ngam Anayasa Mahkemesinin Chan-ocha'nın görevi bırakması kararı alması durumunda bile başbakanlık geçici görevini yardımcısı Prawit Wongsuwon'un devralacağı ve hükümeti Chan-ocha'nın da savunma bakanı olarak dahil olduğu kabine ile beraber yürüteceklerini belirtmişti. - BANGKOK

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Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Tayland, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden alınan Tayland Başbakanı Chan-ocha, savunma bakanı olacak - Son Dakika

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