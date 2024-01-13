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Tayvan'da Başkanlık ve Parlamento Seçimleri Yapıldı - Son Dakika
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Tayvan'da Başkanlık ve Parlamento Seçimleri Yapıldı

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'da halk, başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Oy sayımı sonuçlarının gece saatlerinde belli olması bekleniyor. Seçimde Tayvan'ın bağımsızlığını savunan iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) Genel Başkanı Lai Ching-te, ana muhalefet partisi Kuomintang'tan (KMT) Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisi'nden (TPP) Ko Wen-je yarışıyor. Tayvan'da yaklaşık 19,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Tayvan\'da Başkanlık ve Parlamento Seçimleri Yapıldı
13.01.2024 - 11:41,
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Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'da halk, başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların yerel saatle 16.00'da kapanmasıyla oy sayımına geçildi.

Tayvan halkı, başkanlık ve parlamento seçimleri için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi. Oy sayımına geçilen adada, seçim sonuçlarının gece saatlerinde belli olması bekleniyor. Başkanlık için Tayvan'ın bağımsızlığını savunan iktidardaki Demokratik İlerleme Partisinin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, ana muhalefet partisi Kuomintang'tan (KMT) Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisi'nden (TPP) Ko Wen-je yarışıyor.

Merkezi Seçim Komisyonu'na göre her seçmen liderlik seçimi için bir oy kullanacak, parlamento seçimleri için ise biri seçim bölgesini temsil eden adaya, diğeri ise bir siyasi partiye olmak üzere iki oy kullanacak.

113 sandalyesi parlamento için 16 siyasi parti yarışıyor. 73 sandalye doğrudan oyla, 34 sandalye siyasi partilerin oy dağılımına göre, 6 sandalye ise yerli halkların oyuyla belirlenecek.

Tayvan'da yaklaşık 19,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

"Lai tehlikeli bir ayrılıkçı"

Tayvan'ın tam bağımsızlığını savunan Lai Ching-te, Çin tarafından "tehlikeli bir ayrılıkçı" olarak nitelendiriliyor. KMT adayı Hou ise Çin ile etkileşimi yeniden başlatmak isterken, Lai'yi Tayvan'ın tam bağımsızlığını desteklemekle suçluyor. Lai, Hou'nun Pekin yanlısı olduğunu söylerken, Hou iddiayı reddediyor.

TPP adayı Ko ise seçim kampanyasında yüksek konut maliyetleri gibi geçim sıkıntısına odaklandığı için özellikle genç seçmenler arasında öne çıkıyor.

Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı istiyor, ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. Tayvan çevresinde askeri tatbikatlarını arttıran Çin, savaş uçakları ve donanma gemilerini devriye ve tatbikat için Tayvan yakınlarına gönderiyor.

Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor. - TAİPEİ

Kaynak: İHA
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