Tayvan'dan Ukrayna'ya yardım rekoru - Son Dakika
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Tayvan'dan Ukrayna'ya yardım rekoru

20.03.2022 06:50
Tayvan'dan Ukrayna'ya yardım rekoru

Tayvan Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Tayvan hükümetinin önderliğinde başlatılan yardım kampanyasında 18 gün içerisinde ülkede 26 milyon 80 bin dolar yardım toplandığını duyurdu.

Tayvan Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Tayvan hükümetinin önderliğinde başlatılan yardım kampanyasında 18 gün içerisinde ülkede 26 milyon 80 bin dolar yardım toplandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından harekete geçen Tayvan hükümeti, Ukrayna'ya yardım toplamak adına başlattığı kampanyada rekor sayıya ulaştı. Tayvan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan hükümetinin önderliğinde başlatılan Ukrayna'ya yardım kampanyasında 18 gün içerisinde ülkede toplamda 26 milyon 80 bin dolar yardım toplandığı ifade edildi. Maliye Bakanlığı, yardım kampanyası kapsamında Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından açılan hesaba yapılan yardım miktarının yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu ve geri kalan yardımların ise internet üzerinden diğer bir hesaba gönderildiğini kaydetti. Yapılan yardımların, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Afet Yardım Vakfı (Relieve Disaster Foundation) aracılığı ile organize edildiğini ve Tayvan Merkez Bankası hesabında biriktirildiğini belirten Tayvan Maliye Bakanlığı, gönderilen yardımlarda komisyon alınması durumunda bu miktarın bağış yapan kişilere geri gönderileceğinin altını çizdi. Afet Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan bu yardımların Ukrayna için sağlık malzemeleri, yeniden yerleştirme çalışmaları ve aynı zamanda temel ihtiyaçlar için kullanılacağı aktarıldı. Toplam yardım hedefi 35 milyon dolar olan kampanyanın, internet üzerinden yapılan bağış süresinin ise 1 Nisan günü Tayvan saati ile 12.00'da sona ereceği belirtilirken, ATM üzerinden bağış yapmak isteyenlerin ise 27 Mart yerel saatle 23.59'a kadar göndermek istedikleri miktarı kampanyaya bağışlayabilecekleri ifade edildi.

Öte yandan kampanyada toplanan yardımların ilk kısmı olan 15 milyon dolar ise, Ukrayna'ya yardımda bulunan ülkelerin görevli birimlerine havale edildi. - TAİPEİ

Tayvan'dan Ukrayna'ya yardım rekoru
Tayvan'dan Ukrayna'ya yardım rekoru
Tayvan'dan Ukrayna'ya yardım rekoru

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Maliye Bakanlığı, Ukrayna, Tayvan, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tayvan'dan Ukrayna'ya yardım rekoru - Son Dakika


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