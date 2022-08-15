Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sulardaki tatbikatları bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozuyor" - Son Dakika
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Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sulardaki tatbikatları bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozuyor"

15.08.2022 15:10
Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sulardaki tatbikatları bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozuyor"

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'den gelen kongre heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sulardaki tatbikatları bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozuyor" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'den gelen kongre heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sulardaki tatbikatları bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozuyor" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ziyaretinin ardından ABD kongre heyeti de Tayvan'a geldi. ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyet, Tayvan lideri Tsai-Ing-wen ve Tayvan Yasama Dış ve Ulusal Savunma Komitesi yetkilileri ile görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesinde Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlar yer aldı. Başkanlık sarayında ABD heyetini kabul eden Ing-wen, Tayvan olarak ABD ile işbirliğini derinleştirmeye devam ederken aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesindeki refah ve istikrar içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Ing-wen ayrıca, Tayvan ve ABD arasındaki ortak yatırımların artması için "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını" (ADTA) imzalamayı umduklarını söyledi.

"Tayvan'ın kararlılığını gösteriyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini otoriter ülkelerin dünya düzenine yönelik oluşturduğu tehdit olarak tanımlayan Ing-wen, Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sularda gerçekleştirdiği uzun süreli askeri tatbikatların bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozduğunu ifade etti. Ing-wen ayrıca, "Sadece dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerle yakın çalışma ve çevremizdeki tüm askeri gelişmeleri yakından kontrol etmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda uluslararası topluluğa Tayvan'ın, Tayvan Boğazı'ndaki istikrarlı statükoyu sürdürmekte olan kararlılığını gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Evrensel değerlerin korunması gerek"

ABD heyetine başkanlık eden Markey, ilk kez geldiği Tayvan'da bu ziyaretten büyük onur duyduğunu söyledi. Ing-wen için tarihi bir lider tanımlamasını yapan Markey, Tayvan'ın ilk kadın lideri olan Ing-wen'in dünyadaki birçok kadın için büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Tayvan'ın demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü için önemli bir işaret olduğunu belirten Markey, "Bu evrensel değerler her gün tehdit altında ve korunması gerekiyor" dedi.

Tayvan ABD'den daha güçlü silahlar istiyor

Yaklaşık bir saat süren toplantıya başkanlık eden Demokratik İlerleme Partisi (DPP) Milletvekili Lo Chi-cheng, ziyaretin önemini ve zamanlamasını vurgularken, Çin tarafının başlattığı askeri tatbikatın ABD kongre üyelerinin cesaretini kırmak için yapıldığını ifade etti. Markey ve ABD heyetinin Tayvan'a yaptığı gezinin, Çin'in diğer ülkelerden gelen politikacıların Tayvan'ı ziyaret etmelerine karışamayacağı anlamı taşıdığını vurgulayan Chi-cheng, ayrıca ABD'nin Tayvan konusunda net bir stratejik pozisyon benimsemesini ve Tayvan'ın küresel güvenlikteki rolünün önemini anlamasını umduğunu söyledi. Toplantıya katılan meclis üyesi Chao Tien-lin ise, Tayvan savunmasında hem asimetrik hem de konvansiyonel savaş gücünün önemli olduğuna inandığını ifade etti. ABD'nin tek Çin politikasını gözden geçirmesinin zamanının geldiğini belirten Tien-lin, aksi takdirde bunun Tayvan ile ABD arasındaki ilişkileri etkileyeceğini belirtti.

Tayvan ziyaretinde Markey'e ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal, Don Beyer ve Aumua Amata Coleman Radewagen eşlik ediyor. - TAİPEİ

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ABD Kongre heyeti, Tayvan lideri Tsai ile görüştü ABD Kongre heyeti, Tayvan lideri Tsai ile görüştü Çin, Tayvan Boğazı'nda yeniden tatbikata başladı Çin, Tayvan Boğazı'nda yeniden tatbikata başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tayvan lideri Tsai Ing-wen: 'Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sulardaki tatbikatları bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Çin'in Tayvan'ı çevreleyen sulardaki tatbikatları bölgesel istikrar ve barışı ciddi şekilde bozuyor" - Son Dakika
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